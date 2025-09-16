PSOE-A emplaza a la Junta a "tomar nota" del Gobierno y "mejorar las condiciones laborales" de los bomberos del Infoca

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha emplazado este martes al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) a "tomar nota" de la "sensibilidad" del Ejecutivo central y a seguir su camino para "mejorar las condiciones laborales" de los bomberos del plan Infoca, dispositivo dedicado a la extinción de incendios forestales de la comunidad autónoma.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha pronunciado así al hilo del real decreto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros que establece coeficientes reductores para los bomberos forestales.

El representante del PSOE-A ha celebrado esta decisión del Gobierno que ha considerado "absolutamente justa y necesaria, porque significa reconocer la peligrosidad, la penosidad, las dificultades de un trabajo absolutamente indispensable" que llevan a cabo "unos profesionales que deberían tener todo el apoyo, el respaldo y la consideración desde el punto de vista político, pero también administrativo y económico, de las administraciones públicas", según ha abundado.

Mario Jiménez ha valorado así "la sensibilidad del Gobierno de España con esta decisión que reconoce el papel de los bomberos forestales, y que genera las condiciones laborales para que puedan ir a una jubilación en las mejores condiciones posibles", y ha aprovechado para animar al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno a que "tome nota" para "iniciar un camino en esta dirección para mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales del Infoca".

Según ha sostenido el parlamentario socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez "le ha marcado el camino otra vez a Andalucía de cuál es la actuación correcta" a seguir, y si el Ejecutivo central "va a mejorar las condiciones laborales y de jubilación de los bomberos forestales", la Junta "tiene que mejorar las condiciones laborales de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de retribución de los bomberos forestales" del Infoca.

Así, el representante del PSOE-A ha emplazado a la Junta a aprobar "ya, con efecto a 1 de enero del 2025, el complemento de antigüedad a toda la plantilla de la Infoca y de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua (Amaya)" a lo que "se comprometió" el Gobierno de Moreno, según ha remarcado para concluir.