La Junta replica al PSOE-A que Andalucía es "un ejemplo de cumplimiento de la ley de bomberos forestales"

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha replicado este martes al PSOE-A y a su secretaria general, María Jesús Montero, que "Andalucía es un ejemplo de cumplimiento de la ley de bomberos forestales" y la "más avanzada" al respecto.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el consejero se ha pronunciado así después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un real decreto que establece coeficientes reductores para los bomberos forestales.

Al hilo de esta decisión, el PSOE de Andalucía, a través de su portavoz de Presidencia en el Parlamento, Mario Jiménez, ha emplazado al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) a "tomar nota" de la "sensibilidad" del Ejecutivo central y a seguir su camino para "mejorar las condiciones laborales" de los bomberos del plan Infoca, dispositivo dedicado a la extinción de incendios forestales de la comunidad autónoma.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado desde su cuenta en la red social 'X' dicha decisión del Consejo de Ministros en un comentario en el que ha subrayado que los referidos coeficientes reductores "permitirán que los bomberos forestales accedan antes a la jubilación", y ha apostillado que, "mientras la Junta de Andalucía ignora a los bomberos del Infoca, este Gobierno atiende a sus reclamaciones".

Frente a estos comentarios, Antonio Sanz ha respondido que "María Jesús Montero ignora la realidad de Andalucía", una comunidad que "es la más avanzada en el cumplimiento de la ley de bomberos forestales", y "la única que ya está aplicando la retención pertinente para a la aplicación del coeficiente reductor, como la ley y el colectivo demandan".

Además, el consejero de Interior ha subrayado que Andalucía también tiene "ya reconocida la categoría de bombero forestal en los contratos y en las nóminas de su personal, y ha firmado con los sindicatos un acuerdo histórico para la prolongación de contratos a los 365 días del año que está cumpliéndose en plazos y forma", ha puesto igualmente de relieve.

"Por tanto, Andalucía es un ejemplo de cumplimiento de la ley de bomberos forestales", ha incidido Antonio Sanz antes de añadir que María Jesús Montero "vuelve a demostrar un desconocimiento preocupante de Andalucía" y "sólo quiere tapar los graves errores que ha cometido el Gobierno de España en la lucha contra incendios", con "falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión, de reacción y coordinación con las comunidades autónomas", según ha enumerado Antonio Sanz para concluir.