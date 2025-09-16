Gobierno acusa a Junta de dejar de destinar a servicios públicos "uno de cada cuatro euros" transferidos a la ccaa

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández (Fotografía de archivo) - EUROPA PRESS/ FRANCISCO J. OLMO - Archivo

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este martes al Gobierno andaluz del PP-A de dejar de destinar a servicios públicos esenciales, prácticamente, "uno de cada cuatro euros" transferidos por el estado a las arcas de la administración autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Pedro Fernández ha indicado que, con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, "son 54.000 millones de euros en los últimos siete años más de transferencias para financiación al Gobierno andaluz que en los últimos siete años de Mariano Rajoy".

"Y se está constatado que prácticamente uno de cada cuatro euros de los que se han transferido no han ido destinados a los servicios básicos fundamentales, es decir, al refuerzo de la sanidad, la educación o la dependencia", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado los "1.600 millones" destinados por el Gobierno andaluz del PP-A a "conciertos con la sanidad privada", mientras que, en el ámbito educativo, se han "cerrado" en torno a más de 3.000 aulas en las escuelas públicas.

"Me preocupa que el Partido Popular, de un derecho, haga un negocio", ha indicado Pedro Fernández, quien ha insistido en que la dinámica del Ejecutivo de Juanma Moreno es "gastar" en conciertos sanitarios con la privada o reforzar "la educación privada, especialmente en la formación profesional o a nivel universitario", como ha ocurrido con el asunto del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada y del Grado en Ingeniería Biomédica en las universidades de Jaén y Granada.