PSOE-A emplaza a Moreno a aceptar una "comisión de la verdad" y que sea Amama en vez de Sánchez quien vaya al Parlamento

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz, formulando una pregunta al presidente de la Junta relativa a "preocupaciones" de los andaluces. A 13 de noviembre de 2025, en - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a aceptar la creación de una "comisión de la verdad", de investigación en el Parlamento sobre la gestión de los cribados de cáncer en la sanidad andaluza, así como que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama pueda comparecer en la Cámara autonómica, a la que el dirigente 'popular' ha sugerido que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para debatir con él.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha vuelto a centrar en la sanidad su pregunta dirigida al presidente de la Junta, a quien ha reprochado que, "46 días después de saber que hay mujeres andaluzas que tenían cáncer y nadie las avisó, todavía no sabemos qué ha pasado, cómo fue, por qué, cuántas afectadas" hay y "qué se está haciendo" para solucionarlo, que es "realmente lo que queremos saber", ha remarcado.

Tras ello, ha afeado al presidente que está "endiosado como un César", y que se dedica a "regañar" a los grupos políticos de la oposición sin darles "ninguna explicación", que es lo que ellos le están reclamando para "saber la verdad", ha subrayado.

María Márquez ha acusado a Moreno de estar "siguiendo a rajatabla" en esta crisis "el manual del Ventorro" --en alusión al modo como gestionó la tragedia de la dana de Valencia el Gobierno de Carlos Mazón (PP)--, que pasa por "minimizar el problema, ocultar la verdad y culpar a las víctimas".

"En la gestión de esta crisis, usted está demostrando que preside un Gobierno sin alma", le ha espetado la portavoz socialista al presidente de la Junta, al que ha reprochado que este pasado fin de semana celebrara el Congreso del PP-A para que "le aplaudan los suyos" mientras se sigue "sin saber a cuántas mujeres les han repetido la mamografía, cuántas afectadas hay en cada hospital, cuántas biopsias se han hecho ya, cuántas han entrado en el canal de cirujanos y oncólogos".

La representante socialista ha afeado a Moreno que "está encantado de conocerse, y cuando vienen problemas manda a los suyos a morder sin piedad" para que él, mientras tanto, pueda "seguir posando en la foto, que es lo que le gusta, mientras destroza los servicios públicos en Andalucía".

También le ha indicado que "insulta a la inteligencia cuando dice que la privatización en la sanidad es un bulo", y le ha retado a irse "a la puerta de un hospital" a decir eso mismo, así como le ha preguntado si "los pagos a Quirónsalud, a Bidafarma o a Asisa", que "se han multiplicado", también son "un bulo".

EL "REGALITO" DEL NUEVO VICECONSEJERO

En ese punto, ha aludido al "fichaje" del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, que ha calificado de "regalito", y del que ha afeado que "cobra de las administraciones públicas" mientras "trabaja para la privada", de forma que su nombramiento como viceconsejero es como poner al "lobo cuidando de las ovejas", según ha advertido antes de avisar al presidente de que los socialistas van a "estar vigilantes" sobre los pasos que dé el Gobierno andaluz, para "defender la sanidad pública, cosa que usted no hace", le ha apostillado.

Moreno ha replicado a la portavoz socialista que tras escucharla entiende "por qué" Pedro Sánchez "tiene que salir en defensa" de María Jesús Montero y "del PSOE Andalucía" para "salvar" a la secretaria general de los socialistas andaluces y a la "pobre oposición" que ella encabeza.

En ese punto, el presidente de la Junta ha reiterado la propuesta que ha planteado unos minutos antes en una atención a medios previa a la sesión de control, la de que Pedro Sánchez pueda acudir al próximo debate sobre el estado de la comunidad que se celebrará en el Pleno del Parlamento para "debatir" con él, y que así pueda "contarle al jefe del Ejecutivo "cómo se gobierna con honestidad, con transparencia y con eficacia".

MORENO: EL PSOE-A "NO ES ALTERNATIVA" AHORA

Dicho esto, Moreno ha emplazado a Márquez a "no mentir" en relación a los cribados, y le ha replicado que a ella "no le interesa la información", sino que "lo único que quiere es intentar sobrevivir en un grupo político que no arranca socialmente y que no es alternativa" actualmente al PP-A, ha abundado el presidente para agregar que, "como no es alternativa, tiene que elevar la apuesta mintiendo más, chillando más, y radicalizándose más".

"Sigan por ahí, que no les va a ir nada bien", le ha avisado el presidente a la portavoz socialista, quien, en su segundo turno, ha replicado a Moreno que sabe que "no le gusta debatir" con ella, y a su propuesta de que sea Pedro Sánchez quien acuda al Parlamento le ha replicado que quien quiere el Grupo Socialista que vaya a la Cámara autonómica es la asociación Amama, "a contar la verdad que usted no quiere que se sepa", la de "mujeres con cáncer que han contado su testimonio y que han sufrido el cáncer por culpa de no haber sido avisadas a tiempo", ha agregado.

Además, ha aseverado que el Grupo Socialista "quiere que haya una comisión de la verdad, una comisión de investigación" en el Parlamento "para que se sepa la verdad, para que, sin miedo y desde la libertad, puedan" comparecer en ella "desde Amama y las 'mareas blancas'" a "representantes de los profesionales" para "contar qué es lo que está pasando en la sanidad en Andalucía".

Al hilo, Márquez ha denunciado que Moreno "representa la privatización de la sanidad en Andalucía y el sufrimiento de miles de andaluces", le ha instado a dejar "de perseguir a las mujeres andaluzas que están denunciando el drama de la sanidad" en la comunidad autónoma, y le ha avisado de que a los socialistas no les van a "callar". "No le tenemos miedo ni a usted, ni a sus matones", le ha espetado.

Moreno le ha replicado que "los matones, los fontaneros y los otros están en otro lado", y que ella "se está volviendo un tanto antigua", porque "llegó con un punto de modernidad" a la portavocía socialista y "está siguiendo los consejos" del parlamentario Mario Jiménez, que "lleva 30 años en política, y lo único que está" consiguiendo es que "su discurso sea cada vez más tosco, más feo, más insultón, más radical, impropio de su generación", le ha dicho el presidente a la 'número dos' del PSOE-A.

También le ha pedido "coherencia", y le ha preguntado si, siendo "feminista", no se preocupa de la situación de "las 3.000 mujeres de Castilla-La Mancha que han estado cinco meses sin poder hacerse mamografías porque quebró la empresa" a la que "se derivaban" dichas pruebas, según ha relatado Moreno, que ha explicado que "lo que hizo" ante esta situación "el Gobierno socialista" de dicha región fue "contratar a la empresa Quirón pagando a mayor precio para que hicieran las mamografías".

Dicho esto, ha defendido que Andalucía está "a la cola de España en gasto y número de usuarios en la sanidad privada", y los "mayores porcentajes" de conciertos sanitarios en la sanidad andaluza se dieron en "la época del PSOE-A", en la que María Jesús Montero fue consejera del ramo, y que era quien "firmaba los acuerdos con el Grupo Pascual y con todos los grupos privados", ha remarcado el presidente para instar a continuación a la portavoz socialista a que "no mienta más".

Finalmente, le ha espetado que Pedro Sánchez "es el gran maestro de la mentira", y los socialistas andaluces "buscan y beben en las mismas fuentes", pero el ahora líder del PSOE "acabará en la oposición", y los representantes del PSOE-A "excavando el suelo electoral más bajo de la historia del Partido Socialista de Andalucía", le ha augurado Moreno a María Márquez.