PSOE-A enmienda la nueva Ley para el Avance de la Ciencia por ser "insuficiente" para el sistema andaluz de conocimiento

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A, al entender que se basa en "un texto incompleto, insuficiente y alejado de las necesidades reales del Sistema Andaluz del Conocimiento, así como del marco jurídico estatal vigente".

Así se recoge en el texto, consultado por Europa Press, de la enmienda de totalidad con la que el Grupo Socialista plantea que el proyecto de ley sea devuelto al Consejo de Gobierno, porque "la lectura detallada del proyecto normativo y de la documentación obrante en el expediente pone de manifiesto que la iniciativa no se ajusta ni a los principios de buena regulación exigidos por la Ley 39/2015", del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "ni a las exigencias derivadas de la profunda reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación realizada mediante la Ley 17/2022, cuyo contenido es ignorado, minimizado o implementado de forma deficiente".

Además, desde el PSOE-A critican en su enmienda la "tramitación acelerada" de este proyecto de ley "en un contexto de final de legislatura, reduciendo los tiempos de debate y deliberación parlamentaria", y al respecto avisan de que "esta urgencia compromete la calidad del producto normativo y limita la participación democrática en una norma llamada a estructurar la política científica andaluza durante los próximos años".

A juicio del Grupo Socialista, "el texto andaluz no incorpora con el rigor exigible elementos ya consolidados en los sistemas científicos avanzados, como una evaluación verdaderamente independiente con garantías efectivas de transparencia y prevención de conflictos de interés", así como "describe de forma meramente retórica la existencia de personal investigador", de modo que "no regula itinerarios profesionales, derechos, mecanismos de estabilización ni procedimientos de adaptación a las modalidades contractuales estatales".

Otras críticas al proyecto de ley que se incluyen en la enmienda del PSOE-A son que, "al abordar la contratación en el ámbito universitario", no concreta "instrumentos autonómicos que hagan operativa" la adaptación a lo contemplado al respecto en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como que "no incorpora medidas específicas, evaluables y verificables destinadas a reducir la precariedad y garantizar transiciones estables en las etapas posdoctorales y de consolidación".

"Tampoco se produce una integración real de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027", advierte igualmente la enmienda del Grupo Socialista, en la que se sostiene además que el expediente vinculado a este proyecto de ley "pone de manifiesto graves deficiencias en el proceso de elaboración de la norma", así como que el texto de la nueva norma "carece asimismo de un diagnóstico real del estado del sistema científico andaluz".

El PSOE-A justifica también su enmienda a la totalidad con argumentos como que "se echa en falta un régimen explícito de autonomía y agilidad de gestión asociado a las estructuras acreditadas de excelencia, con rendición de cuentas reforzada, para competir en captación de talento y ejecución de proyectos", y que, aunque "las universidades son reconocidas como primer agente del conocimiento", ese papel "no se traduce necesariamente en una gobernanza con capacidad decisoria proporcional".

"A ello se suma un tratamiento insuficientemente desarrollado de los grupos de investigación, que constituyen la base operativa de la actividad investigadora universitaria", añade el texto de la enmienda socialista, que también considera que "se echa en falta un tratamiento más explícito, actualizado y operativo de los retos tecnológicos emergentes, en particular en lo relativo a la inteligencia artificial responsable y a la gobernanza avanzada de datos e infraestructuras digitales compartidas".

Finalmente, el Grupo Socialista justifica su enmienda de totalidad argumentando que el proyecto de ley "se presenta como un texto declarativo, sin estrategia, sin financiación suficiente, sin gobernanza adecuada y sin alineación real con el marco estatal y europeo", que, además, "no resuelve los problemas estructurales del Sistema Andaluz del Conocimiento y genera riesgos de inestabilidad institucional", concluyen desde el PSOE-A, que defenderá esta enmienda de totalidad en el debate que en torno a esta iniciativa legislativa se sustanciará en el Pleno del Parlamento el próximo jueves, 22 de enero.