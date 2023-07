PSOE-A espera que "se haga justicia" y Boliden asuma el coste de los daños que "generó la empresa" en Aznalcóllar

JAÉN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha confiado en que "se haga justicia" y Boliden asuma el coste de los "daños muy importantes" que "generó la empresa" sueca como consecuencia de la fractura en 1998 de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar.

Así lo ha indicado en Jaén, donde ha asistido a la constitución de la nueva Corporación de la Diputación, y a preguntas de los periodistas ante el inicio en Sevilla del juicio para resolver la última demanda promovida por la Junta contra la citada compañía sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental que tuvo que afrontar tras esa catástrofe.

Espadas ha considerado que este caso "es un ejemplo de que la justicia cuando es tardía a veces no es justicia" y ha subrayado que el Gobierno andaluz "desembolsó una cantidad enorme para la restauración de toda esa zona afectada".

Sin embargo, según ha lamentado, "Boliden, una vez tras otra, se ha ido situando ante la falta de responsabilidad en querer asumir todos esos costes de restauración del cauce del Guadiamar y todo lo que fue la retirada de aquellos lodos".

"Espero que de una vez por todas se haga justicia y los andaluces, en este caso con el dinero y los impuestos de todos los andaluces y las andaluzas, no seamos los pagaderos una vez más de lo que fue en definitiva un problema que generó la empresa. Un problema que generó daños muy importantes, cuantiosos a los que debe hacer frente, como no puede ser de otra manera y así lo he entendido siempre, la empresa Boliden", ha dicho.

Por otro lado y también a preguntas de los periodistas, se ha referido a la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), reactivada en el Parlamento autonómico con la participación de PP-A y Vox.

"Entendemos que ese es un asunto que ya terminó la legislatura pasada y que seguir estirando un chicle terminado creo que en términos políticos tiene poca utilidad para los andaluces o ninguna", ha manifestado Espadas.