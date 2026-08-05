El PSOE exige al alcalde de Córdoba que soterre las torretas de alta tensión en el canal del Guadalmellato

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP)," que reactive de manera inmediata el proyecto para soterrar las torretas y líneas de alta tensión que atraviesan la barriada de San Rafael de la Albaida y el entorno del Parque del Canal de Guadalmellato, un compromiso del propio gobierno municipal anunciado del anterior mandato y que, más de cuatro años después, continúa sin ejecutarse".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ortiz ha recordado que el PP llegó a asegurar que impulsaría esta actuación, "si hiciera falta hasta con financiación municipal", pero ha lamentado que ese compromiso "se haya quedado en un anuncio más", y "el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión y de voluntad política. Bellido genera expectativas entre los vecinos, pero después los proyectos desaparecen de la agenda municipal".

Ortiz ha señalado que el PSOE lleva reclamando desde el inicio del mandato información sobre el estado de esta actuación, sin obtener respuestas. "Llevamos tres años preguntando por las negociaciones, reclamando un calendario y exigiendo que el Ayuntamiento cumpla su palabra. La respuesta ha sido el silencio."

El edil socialista ha subrayado que el gobierno municipal del PP no ha acreditado ningún avance efectivo para hacer realidad el soterramiento. "El Ayuntamiento no ha informado de acuerdos con Endesa, titular de las líneas eléctricas, no existe un proyecto técnico conocido en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), no se ha previsto una partida presupuestaria específica y tampoco se ha hecho público un calendario de ejecución. Cuando no hay expedientes, proyecto ni presupuesto, la realidad es que el proyecto sigue paralizado".

Ortiz ha recordado que el soterramiento constituye una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida y del propio programa electoral del Partido Popular, con lo que "resulta incomprensible que uno de los parques familiares más recientes de Córdoba siga atravesado por torretas de alta tensión, propias de otra época, cuando podría convertirse en un gran espacio para el deporte, el ocio y la convivencia".