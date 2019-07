El PSOE exige al alcalde que deje de "alarmar" sobre proyectos de ciudad que están encauzados

Publicado 25/07/2019 18:06:06 CET

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha exigido este jueves al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, "responsabilidad institucional, rigor y que deje de alarmar a la ciudadanía con noticias interesadas y tergiversadas" sobre proyectos de ciudad "que se encuentran perfectamente encauzados y que no corren peligro alguno, salvo el de la voluntad" del nuevo gobierno municipal de PP y Cs "en llevarlos a cabo".

En este sentido y en rueda de prensa, Romero ha criticado "la deslealtad institucional, cuando no la mala fe" demostrada hasta ahora por el cogobierno, "que en las últimas semanas no ha dejado de sembrar la alarma entre la ciudadanía respecto a la gestión del anterior equipo de gobierno" de PSOE e IU "en temas especialmente sensibles socialmente", como si "el objetivo del cogobierno, más que gobernar en serio esta ciudad, fuera desprestigiar al anterior equipo".

Por eso, Romero a pedido a Bellido y a sus socios "que dediquen todo su esfuerzo a gobernar esta ciudad", como hizo el anterior gobierno municipal, "en lugar de hacer oposición a la oposición, por ejemplo al anunciar "retrasos" en diferentes proyectos "fundamentales para la ciudad y que el anterior equipo dejó muy avanzados", con lo que "dichos retrasos serán exclusivamente imputables a decisiones del actual equipo de Bellido".

Así, en el caso del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), "el alcalde sabe que el equipo de arquitectos responsable de redactar el proyecto de finalización de la obra ya está contratado desde enero de 2019 y que, si el proyecto no está finalizado, es porque dicho equipo estaba a la espera de que se despejara la incógnita de si iba a ser Tragsa la empresa ajudicataria".

De hecho, según ha indicado Romero, ha sido "la decisión del alcalde de que no sea la empresa pública la que termine esa obra" la que "supondrá un retraso muy notable en la finalización de la misma, sin que se hayan dado explicaciones convincentes de esa negativa a que sea una empresa pública de toda solvencia, que además iba a contar con empresas cordobesas, la que finalice la obra".

Respecto a la segunda fase de las obras de la Avenida del Marrubial, "que según el alcalde van para largo", lo que ocurre, según ha señalado Romero, es que Bellido "intenta justificar en razones técnicas inexistentes la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para hacer frente a su compromiso con esta obra, lo que demuestra que, una vez más, el PP pone los intereses de su partido por encima de los de Córdoba".

Es más, "el acuerdo con Defensa, al que alude el alcalde en relación con este proyecto, está cerrado y presupuestado en 1,5 millones de euros, para que la Gerencia de Urbanismo pueda abordar las expropiaciones necesarias", y aún así, "y para prevenir cualquier contingencia administrativa, en el compromiso alcanzado por el Ayuntamiento con la Junta en el anterior mandato municipal y autonómico, se contempla que la obra se puede llegar a cabo, sin que hayan culminado las expropiaciones".

En definitiva, según ha concluido el edil socialista, "no es cierto que haya riesgo de perder un euro de partidas europeas ni autonómicas; no lo es en el caso de la climatización de colegios, cuyos proyectos están entregados y aprobados por la Agencia de la Energía; no lo es en el caso de las obras de la Normal, cuya no finalización se debe a la mala praxis de la empresa concesionaria, y tampoco es cierto en el caso del millón destinado por la Junta a la estrategia de zonas desfavorecidas".