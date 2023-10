El PSOE exige al alcalde de Jaén que se repita el Día sin Ruido en el ferial tras dejar "colgadas" a las familias

JAÉN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al alcalde de Jaén, Agustín González (PP), que se repita el Día sin Ruido en el recinto ferial por dejar este lunes "colgadas a familias y personas que acudieron a esta cita y se encontraron con que no funcionaban las atracciones".

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén Ángeles Díaz se ha hecho eco de las quejas de personas y familiares con menores que tienen sensibilidad acústica o trastorno del espectro autista, que este lunes bajaron a la feria en el horario establecido por el Ayuntamiento para limitar la música en el recinto, de 14,00 a 18,30 horas, y se encontraron con que "las atracciones no comenzaron a funcionar hasta más de dos horas después".

Esta queja fue además hecha pública en redes sociales por Autismo Jaén, la entidad de referencia en este tipo de trastornos en Jaén, que ya venía advirtiendo de la dificultad de este horario ya que implicaba llevar a los niños al ferial casi directos desde el colegio.

"Muchos familiares hicieron el esfuerzo de romper las rutinas de sus hijos e hijas, que no es nada fácil en personas que tienen este tipo de trastorno, e incluso prescindir de terapias que tenían previstas en un día lectivo, se presentaron en el ferial en una hora intempestiva como son las dos o las tres de la tarde y se encontraron con la gran mayoría de las atracciones cerradas", ha dicho Díaz en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que "por desconocimiento o error", algunas casetas emitieron música al comienzo de este tramo sin ruido. "Si se programa un día de este tipo no se puede quedar solo en mera propaganda, hay que estar pendiente de que todos los actores implicados estén avisados y cumplan con esta actividad que no es una actividad cualquiera. El Ayuntamiento no dio aviso y los cacharros estaban parados", ha detallado Díaz.

Por todo ello, desde el PSOE se considera que debería repetirse este día. "González Romo, que tiene a su cargo la coordinación de la accesibilidad, les debe a las familias una disculpa y plantear que el siguiente Día del Niño y de la Niña en San Lucas, el 22 de octubre, cuente con un horario acotado sin ruido en el recinto ferial", ha dicho la edil socialista.