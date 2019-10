PSOE exige la apertura del Hospital de Cazorla (Jaén) y presupuesto para garantizar su funcionamiento completo en 2020

Publicado 21/10/2019 14:35:27 CET

CAZORLA (JAÉN), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta la apertura del Hospital de Alta Resolución de Cazorla y "dotación presupuestaria para garantizar su funcionamiento completo en 2020".

Así lo han indicado este lunes la parlamentaria socialista Mercedes Gámez y el alcalde y secretario general del partido en Cazorla, Antonio José Rodríguez, en una comparecencia en la que han demandado al Gobierno andaluz "que cumpla con su último compromiso de que este centro estaría funcionando en este año".

"No sólo no tenemos el hospital abierto, sino que a dos meses de que termine el año no estamos viendo el movimiento suficiente como para que esto se produzca", ha considerado Rodríguez.

Gámez, según ha informado el PSOE, ha añadido que "hace seis meses que tenían que haber abierto el Hospital y, sin embargo, aún está cerrado", de modo que "lo único que han hecho PP y Ciudadanos ha sido engañar a los alcaldes". "Para abrir el Chare, sólo hace falta voluntad política y un poco de trabajo. Y parece que a PP y Ciudadanos les falta de lo uno y de lo otro", ha apostillado.

Ha señalado, además, que los hospitales como el de Cazorla, que acercan la sanidad a todas las poblaciones, "no van en sintonía con los nuevos responsables del SAS, que ya dijeron hace meses que no iban a potenciar los 'comarcalillos' porque no eran rentables económicamente".

Frente a ello, ha reclamado a la Junta que "ponga en marcha el hospital de Cazorla en este ejercicio y que tenga la dotación presupuestaria suficiente para que su funcionamiento pueda ser completo en 2020".

"Por desgracia, los presupuestos de la Junta de derechas para 2020 tienen cero euros para más médicos, cero euros para más centros de salud y 0 euros para más hospitales", ha manifestado la parlamentaria andaluza.

PROMETIDO PARA ANTES DE FIN DE AÑO

El alcalde ha incidido en que se necesita "tener el hospital abierto ya" y ha apuntado que la Consejería "prometió que estaría funcionando antes de final de año". A su juicio, la apertura "depende no sólo de la agilidad y la voluntad política del Gobierno andaluz, sino también de cómo venga recogido en los Presupuestos de 2020".

"Y no hemos visto absolutamente nada en esos presupuestos. El PP exigía claridad cuando estaba en la oposición, pero ahora gobierna con opacidad. No hemos nada relativo al Hospital de Cazorla con nombre y apellidos, salvo que nos digan que está escondido entre partidas", ha comentado.

Así las cosas, ha demandado que Cazorla y su comarca puedan tener "la nítida claridad de que el centro hospitalario va a abrir este año y va a tener dotación presupuestaria suficiente en 2020 para que se cumpla el compromiso de que esté abierto por completo en 2020 con todas las especialidades".

Rodríguez ha aludido, finalmente, a "las excusas relativas a la conexión eléctrica esgrimidas para justificar el retraso" y ha hecho hincapié en que no se sostienen, porque "ha quedado demostrado que ese asunto estaba resuelto prácticamente a principios de este año".