PSOE exige al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) medidas "urgentes" para garantizar la seguridad en cortijos y fincas

ALMUÑECAR (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario de organización del PSOE de Almuñécar (Granada), Francisco Puertas, ha criticado este jueves la "creciente sensación de inseguridad" que sufren los vecinos de Las Golondrinas y Loma del Gato, donde en las últimas semanas se han registrado varios robos en cortijos y zonas de cultivo, principalmente de mango, por lo que ha instado al Ayuntamiento a que tome medidas "urgentes" para garantizar la seguridad en caminos, fincas y cortijos del municipio.

Así lo ha comunicado el partido en una nota de prensa, donde Puertas ha afirmado que estos robos vienen siendo "recurrentes" los últimos veranos, por lo que "entendemos que deberían haber sido más previsores para que no volviera a pasar". "Tendrían que haber actuado antes, anticipándose al problema para evitar los robos, o dotando a la Policía Local de más medios, pero son muy malos gestores y volvemos a sufrir otra vez lo mismo, ahora en esta zona", ha recriminado.

Puertas también ha incidido en el "malestar" que existe entre los propietarios de los cortijos y las fincas agrícolas de la zona, "muchos de los cuales han sido víctimas de sustracciones de enseres, herramientas, maquinaria, cosechas, e incluso actos vandálicos que han provocado daños en sus propiedades", ha apostillado. "Esta situación está generando una grave sensación de abandono y desprotección frente a los ladrones, razón por la cual pedimos al alcalde que haga algo", ha añadido el secretario.

Asimismo, el PSOE ha reprochado la falta de previsión del Gobierno municipal del PP "ante un problema que ya se sufrió el verano pasado". "No solo no han hecho nada sino que tampoco han dotado de más medios a la Policía Local, que, pese a su esfuerzo y profesionalidad, no dispone de los recursos necesarios para vigilar un término municipal con tantos núcleos dispersos", ha agregado el socialista.

Ante esta situación, el partido ha exigido la creación "urgente" de una Patrulla Rural de la Policía Local, especializada en la vigilancia de caminos, cortijos, zonas agrícolas y explotaciones rurales, con el fin de disuadir a los delincuentes y proteger el trabajo de agricultores y los numerosos cortijos que hay en Almuñécar y La Herradura.

"Y una mayor coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, así como la mejora de los sistemas de comunicación y respuesta ante este tipo de delitos". "Es inadmisible que la gente se sienta desamparada ante una oleada de robos que va en aumento. No se puede permitir que nuestros cortijos y fincas estén al alcance de quienes actúan con total impunidad", ha concluido Puertas.