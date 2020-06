PSOE exige a la Junta que agilice la tramitación de la Renta Mínima en Jaén, que acumula 1.400 solicitudes

JAÉN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Municipal Provincial del PSOE de Jaén, Valeriano Martín, ha exigido a la Junta que "rectifique, mantenga y agilice" la tramitación de la Renta Mínima, que en la provincia de Jaén acumula 1.400 solicitudes sin resolver desde hace un año.

Al hilo de esto, el PSOE va a presentar mociones en los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén y sus alcaldes y alcaldesas van a remitir una carta a la Junta para "impedir que PP y Ciudadanos paralicen la tramitación de la Renta Mínima" tal y como ha anunciado por carta a los ayuntamientos aprovechando la entrada en rigor del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España.

"Le vamos a exigir a la Junta que rectifique, que dé marcha atrás, que cumpla con el Estatuto de Autonomía, que mantenga la Renta Mínima Andaluza y que agilice su tramitación, porque muchas familias la están esperando desde hace meses", ha resumido Martín.

Según un comunicado, el presidente del Comité ha calificado de "inaceptable" la intención de la Junta de derechas de frenar la tramitación de la Renta Mínima Andaluza, y ha reiterado que ambas ayudas (autonómica y estatal) son "compatibles" y, por tanto, PP y Cs "no son nadie para impedir que las familias de nuestra tierra en situación de extrema vulnerabilidad puedan acceder a estos programas".

"La Junta vuelve a demostrar su falta de sensibilidad social y lo hace en un momento de gran dificultad, donde hay muchas familias pasándolo mal como consecuencia de la crisis y que están esperando la ayuda de los poderes públicos. El Gobierno sigue dando la cara, pero la Junta de Andalucía continúa eludiendo su responsabilidad y atacando a los más débiles", ha lamentado Martín.

"Esta postura de la Junta resulta aún más cínica cuando a día de hoy acumula 1.400 solicitudes de la Renta Mínima sin tramitar desde hace un año" en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.

"Lo que deberían hacer es reforzar y agilizar el procedimiento de tramitación de estas ayudas para ponerse al día, porque hay muchas familias en situación crítica que llevan once meses esperando que se resuelva su solicitud", ha recordado Martín.

Así, el socialista ha dicho que es "inadmisible" que la Junta diga ahora que va a dejar de tramitar esta Renta ante la llegada del Ingreso Mínimo y le recuerda que "no puede cometer semejante barbaridad porque la Renta es un derecho de la ciudadanía andaluza que está en vigor y que no puede anularse así como así".

Del mismo modo, ha avanzado que los ayuntamientos gobernados por el PSOE "no van a hacer caso de la recomendación de la Consejería de no informar a vecinos y vecinas sobre la Renta Mínima Andaluza", una recomendación que no tiene sustento legal y que desde luego "supone un ataque a los derechos de nuestros vecinos y vecinas".

El presidente del Comité Municipal ha recordado asimismo que la Renta Mínima Andaluza, que fue aprobada por el anterior Gobierno socialista de Andalucía, "incluye supuestos que no recoge el Ingreso Mínimo, especialmente para menores de 23 años, así como un itinerario de inserción sociolaboral".

"Hablamos de cuestiones que recoge la Renta Mínima que son imprescindibles para ayudar a mucha gente y a las que no vamos a renunciar por el capricho de la Junta de derechas", ha advertido Martín.