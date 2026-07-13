PSOE exige a la Junta que "rectifique" la exclusión de la UGR a las ayudas a Unidades de Excelencia

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca. - PSOE
GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha exigido al Gobierno andaluz que "rectifique" la exclusión de la Universidad de Granada de la convocatoria de ayudas a las Unidades de Excelencia de la Junta de Andalucía, después de que ninguna de las cinco propuestas presentadas por la institución haya obtenido la puntuación necesaria para acceder a financiación.
El parlamentario andaluz Paco Cuenca ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado una iniciativa en el Parlamento andaluz para que el nuevo consejero de Universidad, Investigación e Innovación explique esta decisión y aclare "cómo piensa corregir una resolución absurda e incomprensible que deja fuera a cinco grupos de investigación de excelencia de una de las universidades más prestigiosas de España".
"El nuevo consejero ya tiene faena, tiene que decidir si está del lado de la universidad pública de calidad y excelencia o si, por el contrario, continúa la senda marcada por Moreno Bonilla de debilitar a las universidades públicas mientras facilita el crecimiento de las universidades privadas", ha señalado en una comparecencia para anunciar que el PSOE al elevado este tema a la Cámara andaluza.
El socialista ha señalado que esta decisión "se suma a una larga lista de actuaciones que han perjudicado a la Universidad de Granada" y ha citado los "obstáculos a determinadas titulaciones estratégicas, la falta de apoyo a proyectos vinculados al desarrollo científico y tecnológico de la provincia o la insuficiente financiación que denuncia el sistema universitario público andaluz".
Por ello, tras mostrar su respaldo a las alegaciones presentadas por la Universidad de Granada, ha reclamado al consejero que "las estudie con rigor y las revise".
"No tiene ningún sentido que proyectos que han sido reconocidos con las máximas valoraciones por organismos e instituciones de referencia obtengan aquí una puntuación insuficiente. La Junta tiene la obligación de explicar qué ha ocurrido, por qué se ha valorado de esa manera y por qué se está perjudicando a la UGR".
Asimismo, ha cuestionado que la administración autonómica deje sin ejecutar millones de euros destinados a investigación mientras excluye iniciativas de reconocido prestigio científico.
"Si la Junta no rectifica y no atiende las alegaciones de la institución académica demostrará que detrás de esta decisión hay un modelo político que apuesta por favorecer espacios de negocio vinculados a las universidades privadas en lugar de fortalecer aquello que garantiza la igualdad de oportunidades", ha concluido.