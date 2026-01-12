El PSOE exige a la Junta la recuperación del centro de salud en el casco urbano de Cazorla (Jaén)

Concentración ante el Hospital de Úbeda para pedir la reapertura del centro de salud en el casco urbano de Cazorla - PSOE

ÚBEDA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El parlamentario socialista Víctor Torres ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé las instrucciones necesarias para que Cazorla (Jaén) recupere su Atención Primaria" y tenga su centro de salud en el casco urbano, como el resto de municipios de Andalucía.

Torres ha avanzado que el PSOE va a solicitar autorización para una visita a las instalaciones del centro de salud de Cazorla que fue clausurado hace meses. Igualmente, va a pedir "los supuestos informes a los que se comprometió la anterior consejera de Salud y los que hay hechos por el servicio de prevención de riesgos laborales" acerca del centro de salud cerrado, porque "aquí hay alguien que no dice la verdad".

Torres, que ha participado en Úbeda (Jaén) en una concentración de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la comarca de Cazorla, ha manifestado que "una cosa es la cara del consejero Antonio Sanz cuando atiende a los medios de comunicación y otra cosa es la cara y los planteamientos que la Junta en Jaén, Jesús Estrella y Elena González, ponen encima de la mesa cada vez que se reúnen con la Plataforma y el alcalde".

El parlamentario socialista ha censurado la "soberbia" de Antonio Sanz, que dijo que "con él no iba a durar el problema" y que sin embargo "ya han pasado dos meses" además de los nueve meses que Cazorla lleva sin centro de salud en su casco urbano.

"No hay respuesta satisfactoria, la Junta sólo propone parches. Con ocho cupos, proponen que cada cupo se rote diariamente en un espacio que se pueda habilitar. Ésa no es la solución. La reivindicación digna que está haciendo Cazorla es que vuelva la actividad al centro de salud cerrado", ha incidido Torres.

La portavoz de la Plataforma, María José Juárez, ha afirmado que están "muy decepcionados" con la Junta y que su propuesta "va a generar caos" con una consulta y un médico rotando a la semana, con lo que "vamos a necesitar GPS para ir al médico". "Estamos pidiendo una Atención Primaria en el casco urbano que sea cercana y accesible. Queremos que reformen ya el centro de salud y que nos devuelvan la Atención Primaria", ha dicho la portavoz.

Ha añadido que en Cazorla están "desesperados", con vecinos que tienen que "andar bordeando una carretera" para llegar al Hospital desde hace nueve meses, lo que ha calificado de "sinrazón". "Pagamos sueldazos a personas para que busquen soluciones y la solución es una consulta rotatoria con el médico cada ocho días. Dan citas cada 15 días, así que si estás enfermo, conseguirás cita en un mes. O te curas o te mueres", ha dicho Juárez.

Por su parte, el secretario de Sanidad de CCOO Jaén, Martín Robles, ha indicado que hay 8.000 vecinos de Cazorla pidiendo que se devuelva el centro de salud al casco urbano y que por tanto la Junta "debe ponerse las pilas" para abrirlo.

Ha calificado de "vergüenza" que personas mayores "tengan que andar dos kilómetros para tomarse la tensión" y subrayó que la solución de la ambulancia "no es efectiva porque los pacientes tienen que esperar horas". A esto le ha sumado los recortes en el Hospital, porque "utilizaron a profesionales hospitalarios para atender a gente de Atención Primaria" y aunque se ha logrado la contratación de más personal "todavía sigue habiendo problemas y no se sabe quién tiene que atender a unos y a otros".

Además, ha señalado que se le pidió a la antigua Gerencia el informe técnico sobre el centro de salud cerrado de Cazorla y que a día de hoy "todavía estamos esperando la contestación".