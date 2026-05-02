El PSOE exige más limpieza y persona de apoyo en la empresa Sadeco para el Mayo cordobés

Archivo - Córdoba.- El PSOE critica que "el alcalde usa subvenciones para el clientelismo y no para reducir brecha de desigualdad" - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido este sábado más limpieza y personal de apoyo en Sadeco para los muchos eventos del Mayo cordobés. Hurtado ha criticado que quince nuevos contratos, previstos en Sadeco para el mayo festivo, son "poco o nada si tenemos en cuenta que han echado a la calle a las 70 personas que contrataron para la recogida de la naranja, a las 30 personas que contrataron para el lodazal del tren de borrascas y a los contratos de apoyo que hicieron para la limpieza de los colegios".

Para Hurtado, el personal de Sadeco está "muy tensionado" por la escasez de medios. "Por mucho esfuerzo que hacen no dan abasto, la suciedad en la ciudad es cada día más evidente y los ciudadanos les trasladan a ellos las quejas de las que se debiesen responsabilizar quienes nos gobiernan", ha afirmado el portavoz socialista en una nota de prensa.

Hurtado ha pedido "un mínimo" de 50 nuevos contratos de apoyo para la limpieza del Mayo Festivo al tiempo que ha incidido en que Bellido "se ve presionado por la seguridad de los eventos de mayo y se desentiende de la limpieza necesaria". Para el portavoz socialista, esta reivindicación de más limpieza en la ciudad y más medios para Sadeco es compartida por los empleados de la empresa municipal y por la ciudadanía. "Todos queremos seguridad y limpieza en nuestro Mayo cordobés", por lo que ha lamentado el poco interés del Gobierno de Bellido en la limpieza de la ciudad, lo que se pone en evidencia con los datos.

En siete años, según sostiene Hurtado. han reducido el personal de Sadeco en un 21%. En concreto, en 2018, siendo alcaldesa Isabel Ambrosio, en Sadeco había 1.070 empleados, mientras en el último informe de gestión del 2025, el número de empleados se ha reducido a 844 empleados, 226 empleados menos, una disminución del 21%, ha aseverado Hurtado.