PSOE-A exige a Moreno aclarar si su plan para mejorar la sanidad es "gastar millones en publicidad" en redes sociales

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Parlamento andaluz, Josele Aguilar. - PSOE-A

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha criticado este domingo 20 la licitación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de un contrato de más de 430.000 euros destinado a publicidad en redes sociales en la provincia de Málaga.

Según ha concretado la formación en una nota, Aguilar ha reprochado que la solución del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al "colapso sanitario no sea contratar más profesionales, abrir más camas y quirófanos o reducir las listas de espera, sino gastarse más de 430.000 euros en publicidad en redes sociales para decirnos que todo está muy bien y que la sanidad pública andaluza no tiene ningún problema".

Al hilo, el parlamentario socialista ha advertido de que esta estrategia de comunicación "ha empezado por Málaga", pero plantea un interrogante sobre la gestión del Gobierno andaluz en el conjunto de la comunidad. En este sentido, ha preguntado directamente a Moreno cuánto dinero público prevé destinar en "propaganda institucional" para "intentar tapar los problemas asistenciales en las ocho provincias andaluzas".

En suma, Aguilar ha contrapuesto este gasto en campañas con el "grave deterioro" de los centros sanitarios malagueños. Así, ha precisado que en el Hospital Regional "hay pruebas diagnósticas que llevan hasta un año de espera, camas cerradas y quirófanos paralizados", mientras que en el Clínico "las urgencias y las UCI están colapsadas por falta de camas, espacio y profesionales", y en el Costa del Sol "un equipo de radioterapia de más de cuatro millones de euros funciona solo al cinco por ciento por falta de especialidades".

"¿Es este su plan para reducir las listas de espera y sacar a Andalucía del colapso sanitario?", ha interpelado Aguilar al presidente de la Junta. El dirigente socialista ha concluido advirtiendo de que Andalucía "necesita profesionales sanitarios, citas a tiempo y quirófanos funcionando", remarcando que "la publicidad no cura, la propaganda no reduce las listas de espera y ya no hay anuncio publicitario capaz de tapar el fracaso sanitario de Moreno".