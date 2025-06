El PSOE exige al PP el cese del diputado Eduardo Martos tras abrirse nueva investigación en Cogollos de Guadix (Granada)

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha exigido al presidente de esta institución y máximo responsable provincial del PP, Francis Rodríguez, el cese del diputado provincial de Emergencias y Asistencia a Municipios y alcalde de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos, tras abrirse una nueva investigación policial que atañe a su gestión al frente de este ayuntamiento de la comarca accitana.

Una investigación abierta por la Guardia Civil tras denuncia interpuesta por representantes de PSOE y CS, en la oposición en el Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, con base en un informe de la Secretaría Municipal en que se ponen de manifiesto desfases económicos por ingresos de fondos municipales a vecinos y a él mismo que no habrían estado justificados, según documentación del caso consultada por Europa Press.

En una nota de prensa este lunes, Gómez ha considerado que Martos "no puede seguir ni un minuto más ante la acumulación de graves casos como una posible malversación de fondos públicos en su ayuntamiento por el que está siendo investigado por la existencia de más 124.000 euros en pagos duplicados o injustificados entre los años 2021 y 2023, al que hay que sumar otro presunto delito de fraude electoral pendiente de la celebración de juicio oral".

"¿A qué espera Francisco Rodríguez para tomar cartas en el asunto? ¿Cómo puede soportar tantas acusaciones, investigaciones y calladas por respuesta? Seguimos esperando a que intervenga y que se pronuncie al respecto", ha apostillado Gómez junto al diputado provincial José María Villegas.

La portavoz socialista, que ha mostrado su preocupación por la "gravedad" de estos presuntos delitos en los que Martos está involucrado, ha subrayado que "ante esta acumulación de casos, el también alcalde de Cogollos de Guadix no puede seguir ni un minuto más como regidor ni diputado provincial. No es justo, debe dimitir y si no cesar en sus responsabilidades. Una decisión que debe tomar Rodríguez".

Tras censurar el silencio del presidente de la Diputación y del PP de Granada cuando los casos afectan a su partido, a sus alcaldes o hasta su propio municipio de Alhendín con el caso Marchelo, Gómez ha incidido en que Rodríguez "no puede seguir escondido ni callado ni un día más".

"El PP de Granada es un partido que nos tiene acostumbrados a dar lecciones y lanzar críticas al adversario, pero cuando se trata de ellos mismos no hace absolutamente nada. Sabe muy bien mirar para otro lado. Llegado este punto, Rodríguez debe ya de forma irremediable y urgente dar la cara en su doble condición", ha afirmado.

Gómez ha manifestado que Martos "ya no viene de nuevo, es reincidente al acumularse los casos y no es un buen ejemplo como responsable público. No puede haber un diputado de Asistencia a Municipios que esté en contacto con alcaldes y alcaldesas de la provincia mientras está investigado y no da la cara".

"Está siendo investigado por prevaricación y malversación y no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas ni a la Cámara de Cuentas desde 2017", ha expuesto para censurar que "tampoco facilite información contable --en 2013 ya se cometió una falta muy grave-- ni facilite la fiscalización del gasto público por parte del interventor de su propio Ayuntamiento quien le recrimina que hay unos gastos injustificados y sin expedientes. Es decir, sin soporte documental".

"Martos tendrá que justificar y dar explicaciones ahora sobre la entrada de dinero en su cuenta personal, lo que ha desembocado en una investigación por parte de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, proceso en el que parece ser se ha negado a declarar, algo que resulta muy llamativo", ha dicho.

Por su parte, el diputado provincial José María Villegas ha señalado que "tenemos un diputado y alcalde que es ejemplo de lo que no se debe hacer. El responsable provincial de Asistencia a Municipios tiene que velar porque los ayuntamientos tengan una asistencia jurídica adecuada y que puedan cumplir con sus obligaciones y los propios interventores con esa fiscalización continua y permanente para el buen ejercicio del cargo público".

Villegas ha apuntado sobre Martos que es un político que "enturbia la vida pública y da mal nombre a la gestión pública. Algo que no podemos permitir. El PP es muy dado a exigir responsabilidades, pero cuando tienen evidencias de que les da de cara la corrupción, no toman ninguna medida y ahora exigimos que las tomen medidas".

"Si el alcalde de Cogollos de Guadix no dimite como alcalde, el presidente del PP de Granada tiene que obligarlo a hacerlo y si no dimite como diputado provincial, el también presidente de la Diputación, lo tiene que obligar", ha considerado.

De lo contrario, ha indicado Villegas, "vamos a pensar que Francisco Rodríguez está habituado a convivir con la corrupción que tiene alrededor y eso no se puede tolerar en una institución como la Diputación de Granada".