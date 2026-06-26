PSOE-A exige "transparencia" sobre el acuerdo que PP y Vox "tienen amasado": "Estamos en la antesala del fin del teatro"

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha exigido este viernes "transparencia, luz y taquígrafos" en torno a los detalles del acuerdo que ha dado por hecho que PP-A y Vox tienen "amasado" para la gobernabilidad de esta comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo, y ante la cercanía del debate de investidura que se va a celebrar en el Parlamento andaluz entre el próximo lunes, 29, y el martes, 30 de junio, ha señalado que actualmente se está en "la antesala del fin del teatro, del vodevil" que, para los socialistas, están protagonizando PP-A y Vox.

Así se ha pronunciado el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha sostenido que el presidente del PP-A y de la Junta en funciones, Juanma Moreno, y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, tienen "cerrado hace ya tiempo" un acuerdo, de forma que "a lo que están jugando" ambos partidos es "a un teatro en dos actos".

Francisco Cuenca ha criticado el "misterio" que envuelve a este acuerdo y que, en su opinión, supone una "falta de respeto a los andaluces", y en esa línea se ha preguntado cómo es que los andaluces no saben "lo que están pactando" cuando "faltan 72 horas para que haya un acuerdo entre el PP y Vox para gobernar en Andalucía".

"No es tolerable", ha aseverado el portavoz socialista, que ha incidido en el mensaje de que "está totalmente amasado" el pacto "acordado entre Moreno Bonilla y Abascal", y ha considerado que "no es aceptable" que PP y Vox "jueguen con Andalucía, que estén mintiendo y, sobre todo, que tapen".

Por ello, ha exigido en nombre del PSOE de Andalucía "transparencia, luz y taquígrafos" sobre un acuerdo del que augura que PP y Vox "no van a contar la letra pequeña", la "parte de atrás" del mismo.

Cuenca ha aseverado que los andaluces tienen "derecho a saber qué es lo que pasa o va a pasar con la dependencia en Andalucía", o si desde la Junta "van a dar la cara a las mujeres víctimas de la crisis de cribados de cáncer de mama", o "van a seguir mercantilizando la sanidad pública".

"¿Qué van a seguir haciendo PP y Vox con la Formación Profesional, van a seguir incidiendo en menoscabos de las universidades públicas de Andalucía" y "hundiendo a las familias que tienen que hipotecarse para que sus hijos puedan estudiar en una universidad o en la Formación Profesional porque no han sido capaces, no han querido desde el Gobierno del Partido Popular, generar más plazas?", se ha preguntado también el portavoz del PSOE-A.

"Los andaluces queremos saber qué está pactado con Vox 72 horas antes" del debate de investidura de Moreno en el Parlamento, ha enfatizado el portavoz del PSOE-A, que ha incidido en pedir a PP-A y Vox que "cuenten la verdad", y "cómo el acuerdo con los ultras va a seguir menoscabando los derechos de los andaluces".

Francisco Cuenca ha trasladado su convicción de que Juanma Moreno "está dispuesto a lo que sea por tal de gobernar", y, tras el "teatrico" con Vox, "al final va a pasar por el aro" de dicho partido que "lo único que va a propiciar en Andalucía es menoscabar los derechos de los andaluces", según ha augurado.

En este contexto, ha querido dejar claro que desde el PSOE-A van a "seguir insistiendo en la defensa de aquellas cuestiones que les interesan a los andaluces", y en defensa de las "personas dependientes y de sus familias", así como "exigiendo una respuesta, una solución a esas miles de personas que esperan 15 ó 20 días para que les den cita en su médico" en la sanidad pública andaluza.

ACTITUD DE "GRESCA" DE MORENO CON EL GOBIERNO De igual modo, el representante del PSOE-A ha criticado la actitud de "gresca" que, en su opinión, mantiene Juanma Moreno con el Gobierno de España, de forma que de manera "permanente obstaculiza cualquier medida" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha hecho de esa actitud "su 'modus operandi'".

En esa línea, ha reivindicado la inversión extraordinaria que el Gobierno ha anunciado que va a destinar a Andalucía para el sistema de dependencia, con 954 millones de euros más entre 2026 y 2027, y ha agregado que Moreno "ya no tiene excusa", y debe aclarar si, pese a esa inversión, "va a permitir" que Andalucía siga siendo "la comunidad que tiene peor respuesta en materia de dependencia de toda España".

El portavoz del PSOE-A ha incidido en "subrayar las medidas positivas que toma el Gobierno progresista de Pedro Sánchez" que, según ha lamentado, se encuentran con el "obstáculo cínico e irresponsable" que, en su opinión, supone Juanma Moreno, que "no sólo mira para otro lado, sino que obstaculiza de forma permanente" la labor del Ejecutivo.

En esa línea, se ha referido también a la cuestión de la vivienda, en la que Moreno "no sólo no hace nada, sino que además estorba, pone pegas", y "ha puesto en marcha una ley" en Andalucía que "especula con la vivienda protegida", y que genera "la posibilidad de vender viviendas públicas a más de 300.000 euros", según ha criticado.

De este modo, el portavoz del PSOE-A ha emplazado a Moreno a que "abandone el cinismo" y la "dinámica de confrontación" que mantiene "con el Gobierno de España, que sea leal y aproveche" las medidas que el Ejecutivo está implementando en materias como la dependencia o la vivienda que "especialmente benefician a Andalucía", según ha remachado.