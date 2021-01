PSOE ganaría las autonómicas andaluzas con 40 diputados y PP y Cs y Vox sumarían mayoría absoluta, según un sondeo

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ganaría las elecciones andaluzas si se celebrarán ahora, con 40 diputados --siete escaños más--, mientras que PP, Ciudadanos (Cs) y Vox sumarían mayoría absoluta según el sondeo realizado por la empresa de investigación sociológica Celeste-tel y publicado por El Plural.

Esta encuesta, realizada a partir de mil entrevistas y concluida en el pasado mes de diciembre, apunta que, en caso de celebrarse elecciones autonómicas, el PSOE sumaría 40 escaños y el 31,4 por ciento de los votos. Por su parte, los populares ganarían seis diputados alcanzando los 32. En la tercera posición, Cs caería de los 21 escaños de este momento a 13. Por su parte, Unidas Podemos (con IU) perderían cinco escaños respecto a los últimos comicios y se quedaría con doce diputados. Por último, Vox conseguiría el mismo número de escaños, doce.

El estudio sociológico de Celeste-tel también desvela que la mitad de los nuevos votantes en Andalucía, el 44,7 por ciento, votarían al PSOE y que también es la candidatura que mantiene una mayor fidelización de su electorado, el 91,7 por ciento. Así, esta investigación afirma que el PSOE es el partido que concentra la mayor intención de voto directo y simpatía, con el 28,1 por ciento de los encuestados.

El sondeo también señala que la secretaría general del PSOE-A, Susana Díaz, es la líder política andaluza más conocida (99,3%). A continuación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), dicen conocerlo un 98,3 y un 88,8 al vicepresidente Juan Marín (Cs). Teresa Rodríguez, de la nueva formación escindida de la confluencia de Adelante Andalucía, tiene un grado de conocimiento de un 79,8 seguida del líder de Vox, y Alejandro Hernández, con un 63,1 por ciento. A Toni Valero, coordinador de IU-Andalucía le conoce un 59,6 y cierra la lista la dirigente y diputada de Unidas Podemos, Martina Velarde, con un 57,1.

En cuanto a la valoración que obtiene cada uno, Susana Díaz es la más valorado, con un 4,7, detrás Moreno, con un 4,6 y el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, con 4,1. Por su parte, Alejandro Hernández de Vox consigue un 3,1; Martina Velarde, un 2,8; Toni Valero, un 3,2, y Teresa Rodríguez un 2,7

SITUACIÓN POLÍTICA

En cuanto a la situación política de Andalucía, el PSOE-A ha señalado en una nota tras analizar esta encuesta que más de la mitad de los andaluces, el 52,2 por ciento, considera que el actual Gobierno andaluz está actuando mal y muy mal durante la pandemia de la Covid-19 y al 83,3 por ciento le preocupa mucho y bastante el crecimiento del paro en la comunidad durante el último año. Además, el 64,3 por ciento de los consultados califica como insuficiente la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a comercios, autónomos y hostelería para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.

Por otro lado, ahora que se cumplen dos años de la llegada del gobierno de PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía, tres de cuatro andaluces opinan que Andalucía se ha estancado y ha empeorado bajo el mandato de Juanma Moreno. Así, el 43,2 por ciento de los encuestados opina que la comunidad sigue igual y el 32,9 por ciento que ha empeorado. Por lo tanto, el 76 por ciento considera que con el actual gobierno andaluz no ha avanzado, sino que va a peor.

Asimismo, la encuesta revela que el 73,7 por ciento cree que no ha mejorado la sanidad, el 68,9 por ciento que no ha mejorado la educación y el 84,9 por ciento que no ha mejorado el empleo.

Además, también señala que más de la mitad, el 54,4 por ciento de los encuestados, le parece mal o muy mal que el gobierno de Juanma Moreno dependa de la ultraderecha de Vox. En concreto, un 35,4 por ciento rechaza y ve mal esta relación con Vox junto a un 19 que la percibe como muy mal. Un 25,9 la considera aceptable y un 6,9 muy bien.

Por último, respecto a la actuación de la Junta en la pandemia, según los datos del estudio, un 41,09 por ciento cree que el Gobierno andaluz está actuando mal, un 11,2 valora la gestión como muy mala, el 34,4 por ciento que la ve bien y un reducido 5,3 que la califica de muy buena.