PSOE de Granada afea a Carazo "su irresponsabilidad" en la gestión del plan de confort térmico para centros educativos

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha reprochado este jueves la "absoluta irresponsabilidad" del equipo de gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo ,en la gestión del plan de confort térmico para los centros educativos.

En una nota, Calvo ha criticado que el Ayuntamiento, "lejos de asumir su competencia en el mantenimiento de los colegios", haya decidido trasladar la carga administrativa y técnica de la instalación de la climatización a los propios directores de los centros.

Según ha explicado el edil socialista, los colegios han recibido una ayuda de la Junta de Andalucía de aproximadamente 15.000 euros de media por centro. Sin embargo, "el Ayuntamiento de Granada se ha negado a gestionar la instalación", ha afeado.

"La señora Carazo, en lugar de asumir los costes de instalación y mantenimiento con recursos municipales, les ha pasado 'el marrón' a los equipos directivos. Esto es injustificable, ya que la función de un director es pedagógica y organizativa, no la de ser jefe de obra ni instalador de aire acondicionado", ha aseverado Calvo.

Asimismo, el concejal ha revelado que el Ayuntamiento ha remitido un escrito a los colegios con "exigencias técnicas muy complejas", como la realización de cuadros eléctricos exclusivos, el cumplimiento de normativas RITE y RBT, y la certificación por técnicos competentes.

"Están obligando a los colegios a contratar ingenieros y técnicos con un dinero que debería ir destinado íntegramente a los aparatos. Esto reducirá el número de máquinas que se pueden instalar y genera un gasto extraordinario que no les corresponde", ha añadido.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que se elevará al pleno una iniciativa para instar al Ayuntamiento a que rectifique.

"Proponemos que sea el Ayuntamiento, como administración competente en el mantenimiento, quien asuma la ejecución del plan mediante una licitación pública por lotes", ha explicado Calvo, quien ha defendido que esta fórmula permitiría, "por un lado abaratar costes al contratar grandes volúmenes, permitiendo instalar más equipos, garantizar que todos los colegios avancen al mismo ritmo y evitar desigualdades, así como trabajar de la mano de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), que ya tiene experiencia en estos programas".

Para concluir, Calvo ha calificado de "sinsentido" una de las cláusulas del documento remitido por el Ayuntamiento a los centros, donde se especifica que "queda totalmente prohibido su funcionamiento en modo invierno" y ha resaltado que "es el colmo de la desidia".

"Encima de que cargan a los directores con la responsabilidad de la obra, les prohíben usar los equipos para combatir el frío en los meses de bajas temperaturas. Esto demuestra que Carazo no apuesta por la escuela pública, ni por el bienestar de los alumnos, limitándose a mirar para otro lado ante sus obligaciones", ha recriminado.