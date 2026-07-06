El PSOE de Granada critica la "grave situación" del dispositivo Infoca al 85% de cobertura en la provincia

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Olga Manzano, en una reunión con representantes sindicales. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha criticado este lunes 6 la "grave situación" que atraviesa el dispositivo Infoca en la provincia de Granada, donde la plantilla "apenas alcanza el 85 por ciento de cobertura en plena campaña de alto riesgo de incendios" y ha pedido a Moreno que "cubra al cien por cien la plantilla de manera inmediata y las carencias de materiales".

Tras mantener una reunión con los representantes sindicales de los trabajadores --UGT, CCOO y CSIF-- y el parlamentario andaluz Paco Cuenca, Manzano ha lamentado la gestión "temeraria y precaria" que Moreno lleva a cabo de un "servicio esencial para la protección del patrimonio natural y la seguridad de la ciudadanía", según ha concretado la formación en una nota.

"Es absolutamente incomprensible que, ya en el mes de julio y en plena época de máximo riesgo de incendios, la Junta no cubra la totalidad de los trabajadores. Esta situación es insostenible y roza la negligencia", ha afirmado.

Al hilo, la socialista ha explicado que, según la información trasladada por los representantes de la plantilla, entre 80 y 90 profesionales continúan sin incorporarse al operativo en la provincia. Una situación que, a su juicio, "pone en riesgo tanto a los propios trabajadores como a toda la ciudadanía granadina".

Además, ha advertido de las carencias materiales y organizativas del dispositivo. "Nos encontramos con bomberos forestales que no disponen de vehículos adecuados para desarrollar su trabajo y con una Junta que pretende maquillar esta falta de personal mediante la contratación de auxiliares de agentes sin experiencia previa en la extinción de incendios", mientras que ha sostenido que "todo ello configura un auténtico desastre organizativo que tiene un único responsable a Moreno".

En esta línea, Manzano ha asegurado que los propios sindicatos describen la situación del Infoca como "una olla a presión a punto de explotar", precisamente en el momento del año en el que el riesgo de incendios alcanza sus cotas más elevadas. Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz que "abandone la improvisación y actúe con la responsabilidad que exige una materia tan sensible como la prevención y extinción de incendios".

"Granada no puede afrontar el verano con este nivel de desprotección", ha añadido, al tiempo de precisar que "lo que ocurre responde a una absoluta incompetencia política de un Gobierno que parece estar más preocupado por asumir las posiciones negacionistas del cambio climático tras su pacto con Vox que por garantizar un operativo de emergencia plenamente operativo".

En suma, la parlamentaria socialista ha exigido a la Junta de Andalucía la cobertura inmediata del cien por cien de la plantilla, al considerar que se trata de una medida "imprescindible para proteger a los profesionales, preservar nuestro patrimonio natural y ofrecer seguridad a todos los municipios de la provincia".