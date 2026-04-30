PSOE de Granada critica "nefasta gestión" de PP "que deja al aeropuerto bajo mínimos al perder cuatro vuelos en verano"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y el viceportavoz, Eduardo Castillo. - PSOE GRANADA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha alertado este jueves sobre la "grave situación de desconexión" que sufre la ciudad, y al respecto han criticado de "la pérdida paulatina de vuelos y el aislamiento" del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén "al perder cuatro vuelos en verano".

La portavoz socialista, Raquel Ruz, y el viceportavoz, Eduardo Castillo, han comparecido para poner de manifiesto la que han considerado "falta absoluta de gestión y de ambición" de los actuales gobiernos del PP, y han señalado directamente a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, "por anteponer sus intereses partidistas a los de la ciudad".

Durante su intervención, Raquel Ruz ha mostrado su preocupación por el futuro inmediato de una infraestructura vital que, en su opinión, ha quedado "bajo mínimos". La portavoz ha detallado que este verano, coincidiendo con la época de mayor afluencia turística, el aeródromo granadino perderá las conexiones con París, Nantes, Bilbao y Santander, manteniendo únicamente el vuelo a Ámsterdam como destino internacional.

Para Ruz, esta situación "es la consecuencia directa de la pérdida de peso político de la ciudad bajo el mandato del PP y de la actitud de sus dirigentes locales", a quienes ha calificado de "palmeros sumisos de la política del señor Moreno Bonilla".

Al respecto, la líder de la oposición ha contrastado "la parálisis de Granada con el impulso de otras provincias andaluzas", y ha dicho que, mientras aeropuertos como los de Málaga o Sevilla han incrementado su número de pasajeros en un veinte por ciento, Granada ha sufrido una reducción del doce por ciento en el mismo periodo.

En este contexto, la socialista ha puesto en valor el esfuerzo realizado en el mandato del alcalde Paco Cuenca entre 2017 y 2020, etapa en la que la ciudad llegó a contar con conexiones directas a Londres, Milán, Berlín, Nápoles, Manchester o Roma.

Por su parte, el viceportavoz Eduardo Castillo ha profundizado en lo que ha calificado como una "auténtica sangría de vuelos sin precedentes y una crisis no solo de conectividad, sino de proyecto político a todos los niveles institucionales gobernados por la derecha".

En esta misma línea, se ha referido a la responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas en materia de turismo, acusando a Moreno Bonilla de volcar los recursos en otras provincias y abandonar a Granada durante los últimos ocho años.

Además, ha tildado de "despilfarro" la gestión de la Diputación Provincial, y ha señalado que dos de los vuelos que se pierden este verano, Nantes y Santander, "responden a licitaciones millonarias que no están sirviendo absolutamente para nada".

Castillo ha lamentado que la "desconexión total" con el norte de la península suponga "un grave freno para los proyectos científicos de la ciudad y para la aspiración de Granada a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, un proyecto que exige, como requisito indispensable, la mejora de las infraestructuras".

El viceportavoz ha exigido a la alcaldesa el fin "de la política de postureo, de la foto, del paseo y de la sonrisa impostada" para que asuma de una vez el liderazgo que la ciudad ha perdido desde 2023. Asimismo, ha reclamado la convocatoria inmediata de la mesa de negociación del aeropuerto y una implicación real de la administración autonómica.

Para concluir, el concejal socialista ha recordado el hito alcanzado en 2019, bajo gobiernos socialistas y con Raquel Ruz como máxima responsable de turismo en la ciudad, cuando se batió el récord histórico de 1.260.000 pasajeros y seis conexiones internacionales. "Una cifra que, en pleno 2026 y tras tres años de mandato del PP en el Ayuntamiento y la Diputación, sigue sin recuperarse, confirmando el retroceso de la ciudad en materia turística y económica", ha finalizado.