El PSOE de Granada destaca la apuesta del Gobierno de España por Loja y su comarca para impulsar su desarrollo

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández. - PSOE GRANADA

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha destacado el compromiso del Gobierno de España con Loja y la comarca para impulsar su desarrollo y garantizar su futuro con más oportunidades tras invertir alrededor de 70 millones de euros en los últimos años para inversiones, recuperar patrimonio, apoyar al sector agrícola y ayudar a la ciudad con más de 35 millones para afrontar los daños ocasionados en momentos de dificultad como los destinados a paliar los daños por las fuertes lluvias.

Así lo ha defendido durante un encuentro con la agrupación socialista de Loja, junto a su secretario general y candidato a la alcaldía, Antonio García, el candidato número uno al Senado, Pedro Fernández, quien ha defendido que detrás de las políticas progresistas hay una forma de gobernar que entiende que el crecimiento económico debe ir acompañado de protección social y oportunidades para la mayoría. Además, ha considerado importante que el progreso llegue también a los municipios del interior para fijar población, fortalecer sus sectores productivos y garantizar servicios públicos de calidad.

Así, Fernández ha puesto también el foco en la dependencia, donde el Gobierno de España ha reforzado su financiación y ha aprobado nuevas medidas para avanzar hacia un reparto del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

El candidato al Senado ha explicado que en el caso de Granada son 132 millones de euros adicionales los recursos que supondrá avanzar hacia ese compromiso durante 2026 y 2027. Una financiación que "debe servir para mejorar la atención, reducir los tiempos de espera y garantizar recursos como la ayuda a domicilio y las plazas residenciales".

En este contexto, ha asegurado que "no podemos normalizar que haya 6.000 personas en nuestra provincia esperando una prestación o un recurso de dependencia. Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que necesita respuestas".

En su intervención, ha contrapuesto el esfuerzo inversor del Gobierno de España con la situación de los servicios públicos en Andalucía y ha cuestionado la gestión sanitaria de Moreno "con demoras para conseguir una cita médica, falta de especialistas o la reducción de especialidades a pesar de que la Junta ha recibido una financiación estatal récord".

Durante el encuentro, el también secretario general de los socialistas granadinos ha advertido de que las próximas elecciones generales son decisivas porque confrontan dos modelos de país y dos formas de entender los servicios públicos y la protección social.

"Nos jugamos un Gobierno que anticipa los problemas, pone a las personas por delante y refuerza los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad, frente a otro modelo que cuestiona las pensiones públicas y apuesta por dar cada vez más espacio a la sanidad, la educación y la protección social privadas", ha señalado para defender la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema público de pensiones "y que los mayores tengan garantizada también su tranquilidad".

Por último, Fernández ha llamado a la participación y a la implicación de la ciudadanía granadina en una campaña en la que "es fundamental explicar qué políticas se han desarrollado y qué consecuencias tiene el modelo de Gobierno que se elija el próximo 29N".

Por su parte, Antonio García ha destacado el impacto que las inversiones y ayudas del Gobierno de España han tenido en la economía local de Loja y en la vida de los vecinos y vecinas y ha lamentado que el gobierno municipal no haya sido capaz de culminar y poner en funcionamiento proyectos como el mercado, cuyas obras finalizaron hace más de dos años.