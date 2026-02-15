El PSOE de Granada exige a la alcaldesa una campaña informativa "urgente" sobre bonificaciones de nueva tasa residuos

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo. - PSOE DE GRANADA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha exigido este domingo a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que ponga en marcha "de manera urgente" una campaña informativa sobre las bonificaciones de la nueva tasa de basura, cuyo plazo de solicitud expira el próximo 2 de marzo. Castillo ha lamentado que el equipo de gobierno del Partido Popular esté utilizando los recursos municipales para enviar cartas a los contribuyentes "con el único objetivo de confrontar con el Gobierno de España, mientras mantiene a la ciudadanía desinformada sobre los descuentos a los que tienen derecho y sobre el funcionamiento real del nuevo tributo".

Para el edil socialista, resulta de un cinismo político absoluto que Carazo intente culpar al Gobierno central de una normativa que emana de una directiva europea a la que el propio Partido Popular votó a favor en las instituciones comunitarias. Asimismo, Castillo ha señalado que la alcaldesa "prefiere gastar dinero público en una misiva partidista y manipuladora, diseñada solo para atacar a Pedro Sánchez", en lugar de explicar a los granadinos que esta tasa responde a una obligación legal de sostenibilidad que su propio partido respalda en Europa.

En este contexto, el viceportavoz ha mostrado su preocupación por la falta de transparencia respecto a la nueva estructura del recibo. Según ha explicado Castillo, los granadinos se enfrentan a un cambio de modelo que desvincula la basura del consumo de agua y establece un cálculo basado en una cuota fija, determinada por el valor catastral de la vivienda, y una variable que dependerá del comportamiento de reciclaje de cada zona o barrio.

A juicio del concejal, es una irresponsabilidad que "hasta el momento no se haya realizado ninguna labor pedagógica para que los vecinos entiendan que reciclar mejor puede repercutir en una bajada de su factura, perdiendo así una oportunidad de concienciación ambiental por el mero interés de hacer ruido político".

Castillo ha insistido en que lo más grave de esta gestión es el silencio administrativo sobre las ayudas disponibles, lo que podría dejar fuera a cientos de familias que lo necesitan. El viceportavoz ha detallado que existen bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 90 por ciento de la tasa para familias en riesgo de exclusión social, así como reducciones significativas para pensionistas, desempleados y familias con rentas bajas en función del Iprem.

Sin embargo, tal y como ha recriminado el socialista, la ausencia de campañas informativas está provocando que muchos de estos potenciales beneficiarios desconozcan que tienen hasta el 2 de marzo para presentar su solicitud, lo que en la práctica supone negarles un derecho por la vía de la desinformación.

Por todo ello, Castillo ha instado a Carazo a rectificar "de inmediato", dejando a un lado la estrategia de confrontación estéril y centrando los esfuerzos del Ayuntamiento en una campaña masiva que garantice que ningún granadino con dificultades económicas se quede sin su bonificación por falta de información municipal.