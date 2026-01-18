El PSOE de Granada exige que Carazo lidere una queja forma ante Endesa por los "continuos cortes de luz"

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha recriminado este domingo que las interrupciones de suministro se han cronificado en los últimos dos meses y ha advertido de que no son fallos puntuales, sino la consecuencia de unas "infraestructuras deficitarias".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, los socialistas instan al equipo de gobierno a "dejar de ponerse de perfil" y a exigir a la Junta de Andalucía que ejerza su competencia inspectora sobre la compañía eléctrica para garantizar las inversiones necesarias.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Eduardo Castillo, ha comparecido este domingo para criticar la "situación insostenible" que atraviesa la capital en materia de suministro eléctrico. En este sentido, ha alertado de que los cortes de luz, lejos de solucionarse, se han "generalizado y agravado" durante los últimos dos meses, afectando "de manera indiscriminada" a todos los barrios de la ciudad.

Para el edil socialista, "ya no estamos hablando de una avería puntual en una calle o de un problema aislado por un pico de demanda", sino "ante una realidad diaria que sufren miles de granadinos en el Distrito Norte, Zaidín, Centro, Chana, Beiro, Genil, Albaicín y Ronda".

Al hilo, ha apostillado que los apagones son "constantes y la paciencia de los vecinos se ha agotado". Como ejemplo de cortes esta semana el edil se ha referido a averías notificadas en zonas como Andrés Segovia, en el entorno de la Carretera de la Sierra y Bola de Oro, Albayda "y numerosas calles más en las últimas semanas".

Asimismo, Castillo ha recalcado la situación que sufre el Distrito Norte, calificándola como una "lacra que los vecinos llevan soportando años" y ha señalado que "es inaceptable que mientras el problema se extiende por toda la ciudad, en la Zona Norte se siga cronificando un castigo que vulnera los derechos humanos más básicos sin que se ponga fin al problema y se dé solución a vecinos que pagan por un servicio que no reciben con todas las garantías".

Desde el PSOE apuntan al estado de la red eléctrica y a la falta de fiscalización de instalaciones obsoletas, en concreto, "de infraestructuras deficitarias", ha subrayado el viceportavoz, quien ha exigido explicaciones directas a la Junta, instándole a que es la administración competente para exigir a Endesa la renovación integral de sus infraestructuras.

"La Junta no puede seguir siendo cómplice con su silencio; tiene la obligación legal de inspeccionar a la compañía y obligarla a acometer las inversiones que Granada necesita para que sus vecinos no vivan con miedo a que se apague la luz en cualquier momento", ha afeado.

Ante este escenario, Castillo ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que actúe de inmediato. "La alcaldesa no puede seguir escondida mientras los vecinos sufren cortes de luz en pleno invierno. Exigimos al gobierno de Carazo que eleve una queja formal y contundente ante la dirección de Endesa y que inste a sus compañeros en la Junta a que dejen de proteger a la eléctrica y empiecen a proteger a los granadinos", ha declarado.

En suma, el viceportavoz ha avanzado que su grupos pedirá información detallada sobre las comunicaciones mantenidas entre el Consistorio, la Junta y la compañía eléctrica "para esclarecer qué gestiones se están realizando para frenar estos apagones".