El PSOE de Granada exige "certezas" a la Junta sobre su plan estratégico para el Ifmif-Dones

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha exigido este miércoles "certezas" a la Junta de Andalucía sobre su plan estratégico para aprovechar la implantación del acelerador de partículas Ifmif-Dones en Escúzar, en el área metropolitana de Granada, y ha denunciado públicamente que, "más de dos años y ocho meses después de anunciarlo a bombo y platillo, no haya nada".

En una nota de prensa, Sánchez ha lamentado que "tampoco haya un plan público ni medidas concretas ni calendario". Esto se suma a la "confusión" institucional que el Gobierno de Juanma Moreno, según ha expuesto el PSOE, "ha montado, ya que la Consejería de Fomento, con una granadina al frente", en referencia a Rocío Díaz, "dice no saber nada".

Según ha proseguido el parlamentario socialista, que ha llevado el asunto al Pleno del Parlamento, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, en referencia a José Carlos Gómez Villamandos, "atribuye la falta de respuesta a Fomento".

El dirigente socialista, que ha apuntado a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, la trascendencia que tendrá el acelerador de partículas en el empleo a nivel provincial y autonómico, ha señalado que Andalucía "debe estar preparada para aprovechar la repercusión que tendrá el "mayor" proyecto científico que se desarrolla en España".

Así, Sánchez ha reclamado respuestas "claras y escritas para conocer quién tiene el plan estratégico que se encargó al Parque Tecnológico de la Salud en marzo de 2023, qué presupuesto requiere y en qué plazos se ejecutará. No valen fotos ni titulares sino la certidumbre, inversión productiva y oportunidades de futuro para nuestros jóvenes".

"Si no hay plan que lo digan y lo elaboren ya. Si lo hay, que lo publiquen y lo ejecuten. Las y los granadinos merecen políticas con ambición y responsabilidad y no más excusas", ha concluido.