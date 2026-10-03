PSOE de Granada exige al PP que explique su voto contra las medidas que afectaban a 61.300 alquileres en la provincia

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández. - PSOE GRANADA

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha exigido a los diputados del PP por Granada que expliquen a los granadinos "por qué han votado en contra de unas medidas que afectaban directamente a 61.300 contratos de alquiler de la provincia, en los que viven unas 144.200 personas", y qué alternativas plantean para dar respuesta a la emergencia habitacional.

Según ha precisado la formación en una nota, Fernández ha precisado que los dos decretos rechazados en el Congreso incluían medidas para dar estabilidad a los hogares, como que 13.000 contratos de alquiler quedarían congelados, otros 48.300 tendrían limitada al dos por ciento su actualización, la protección de personas vulnerables frente a los desahucios y la prórroga de contratos de alquiler.

"A los representantes de todos los partidos de la Cámara Baja les hemos pedido que pensaran en Granada. No lo han hecho. Los tres diputados granadinos del PP han votado que no y ahora tienen que explicar por qué", ha señalado.

Al hilo, el socialista ha incidido en que "cuando hablamos de vivienda no hablamos de una votación ni de un asunto partidista. Es una cuestión de humanidad. Se trata de familias que dedican gran parte de su sueldo a pagar un alquiler, jóvenes que viven con sus padres y quieren emanciparse, mayores que viven con miedo porque no saben si podrán pagar una subida y personas que necesitan estabilidad para poder desarrollar su proyecto de vida".

"Esta es la realidad y en Granada sabemos perfectamente qué significan esas cifras, pues son alrededor de 144.200 personas que podían verse beneficiadas", ha agregado. En este contexto, Fernández ha lamentado que el máximo responsable del PP en Granada, Francisco Rodríguez, "parezca más preocupado por contar los avales que necesita para su reelección que por contar esos granadinos que necesitan respuestas en materia de vivienda". "Mientras unos cuentan avales, hay mucha gente que cuenta cada mes cuánto les queda después de pagar el alquiler. El PP debería estar más pendiente de los segundos que de los primeros", ha afirmado.

Por último, ha reclamado a los diputados populares que expliquen "qué alternativa tienen para esas familias, qué respuesta ofrecen a los jóvenes que no pueden emanciparse y qué solución plantean para quienes necesitan estabilidad en su alquiler y tener una vida digna".