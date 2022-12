El PSOE de Granada pide a la Junta incluir en sus cuentas la recarga del acuífero de Río Verde y las tuberías de Rules

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya en sus presupuestos para 2023 la recarga del acuífero de Río Verde, obras de infraestructuras hidráulicas secundarias y la participación en el diez por ciento que los regantes de la costa de Granada tienen que poner de las canalizaciones de Béznar-Rules ya que "en esta zona hay pequeños agricultores y no grandes empresas como existen en otras provincias vecinas".

"Presentamos estas tres enmiendas a las cuentas del Gobierno andaluz porque nos alarma que desde la Junta no se hagan inversiones en Granada mientras que en otras provincias sí", ha expuesto, según ha informado el PSOE en una nota, para incidir en la necesidad de "dar una solución urgente y definitiva a un problema gravísimo que tiene el litoral granadino como es la falta de agua".

Tras mantener un encuentro con agricultores y regantes de Almuñécar junto a la parlamentaria andaluza Olga Manzano, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, y la secretaria local del partido, Rocío Palacios, el dirigente socialista ha mostrado el apoyo de la formación a la manifestación por el agua y el paro agrario convocados por agricultores y regantes para el próximo miércoles, 14 de diciembre, "al igual que hemos estado presentes en todas y cada una de las reivindicaciones que se han llevado a cabo en la costa por las infraestructuras".

Sánchez ha exigido al Ejecutivo de Juanma Moreno inversiones en una comarca que "las necesita, que ha demostrado sobradamente su potencial y que precisa de la ayuda de la administración". Así, ha considerado que "hay medidas a corto y medio plazo y otras a largo plazo que se pueden adoptar todas de forma paralela. Somos conscientes que en el largo plazo la solución pasa por las canalizaciones de Béznar-Rules, en el caso de Almuñécar con el desglosado 3".

"Después de años de parálisis, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado un impulso definitivo para que las canalizaciones se conviertan en una realidad lo antes posible. Lo ha demostrado con actuaciones como la reciente expropiación de 388 fincas para empezar las obras el próximo año", ha mantenido el parlamentario socialista.

En el corto y medio plazo, Sánchez ha aludido a las conducciones secundarias que tienen que ir desde las tuberías principales hasta las zonas de regadío, aprobadas desde 2019 por parte de la Junta, y que "no solo no han iniciado la amplia tramitación que requieren, sino que tampoco aparecen en el presupuesto autonómico para 2023", así como la "demandada" recarga del acuífero de Río Verde que supone una "inversión ridícula en un presupuesto autonómico cercano a los 50.000 millones de euros".

"Eso hay que intentar ponerlo en marcha ya. El pasado viernes tuvimos una pequeña esperanza porque se celebró una reunión" con la Junta y el Ayuntamiento de Almuñécar, si bien ha agregado que "el resultado fue desolador porque se limitaron a pedir las canalizaciones de Béznar-Rules y a meterse con el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

"Una irresponsabilidad absoluta. ¿No ha habido ninguna otra medida que haya salido de esa reunión?", se ha preguntado Sánchez para reprocharle al regidor sexitano que, "ante la situación que padece el campo de Almuñécar, no haya dado un golpe encima de la mesa para exigir a la administración que depende de su propio partido (PP) que ponga medidas en marcha y aporte soluciones. Esa es la obligación de un alcalde y no plegarse a los intereses de su partido".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almuñécar-La Herradura, Rocío Palacios, que también ha mostrado su respaldo al acto reivindicativo del miércoles, ha reclamado infraestructuras de emergencia que "solucionen los problemas que tenemos de abastecimiento de agua para regadío, que ayuden a paliar la sed que tiene nuestro campo".

"No entendemos como desde el Ayuntamiento y desde determinadas organizaciones no se está apoyando lo que nos parece de justicia. Hasta hace unos días había fincas que estaban secándose y, a día de hoy, no tienen garantizando el regadío salvo que llueva como está ocurriendo estos días. No comprendemos como el alcalde y su equipo salen diciendo que hay regantes buenos y regantes malos. Para el PSOE son vecinos y vecinas de nuestro pueblo que tienen una necesidad", ha concluido.