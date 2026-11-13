El PSOE de Granada plantea 60 medidas provinciales para "garantizar más oportunidades" y promete hacer balance anual

Los candidatos del PSOE por Granada presentan sus propuestas provinciales a las elecciones del 29N y se comprometen a hacer un balance anunal para que la ciudadanía "pueda exigir que cumplan". - PSOE GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha planteado 60 compromisos provinciales, que complementarán las medidas del programa electoral socialista del 29N y que están orientadas "a garantizar más oportunidades, continuar ofreciendo respuesta a los problemas de la gente y garantizar un futuro mejor" con vivienda asequible, empleo digno, infraestructuras, oportunidades para los municipios y unos servicios públicos fuertes, entre otros.

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, y la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, han presentado esas medidas específicas con el compromiso de hacer un balance anual de los resultados. "Queremos que la ciudadanía pueda exigirnos que cumplamos", han resaltado.

Los compromisos del PSOE giran en torno a vivienda, economía digna, ciencia y conocimiento, infraestructuras y movilidad, agricultura, servicios públicos y derechos, igualdad, transición ecológica y protección del territorio y cultura.

Fernández y Sánchez han pedido a la "mayoría" de la ciudadanía el voto al PSOE para desarrollar las medidas de este programa de Gobierno "serio y realista, basado en la experiencia de lo que ya hemos hecho".

"Granada tiene que seguir avanzando, sin dejar a nadie atrás, con un Gobierno que cuide de sus servicios públicos, que defienda la igualdad y derechos de las personas. Una provincia con potencial, talento y capacidad empresarial que debe traducirse en oportunidades para la gente. Ya hemos demostrado que se puede crecer económicamente y avanzar a nivel social", ha dicho Pedro Fernández.

La vivienda será eje fundamental para dar continuidad a las políticas que se han impulsado a través de medidas como la ampliación del parque público de vivienda, proteger a quienes viven en alquiler y que las viviendas sean hogares disponibles y asequibles.

"Garantizaremos la aportación económica al Plan Estatal de Vivienda (2026-2030) y exigiremos a la Junta la cofinanciación que le corresponde, impulsaremos la actuación en la provincia de Casa 47, y en el primer año de legislatura, elaboraremos una cartera provincial que identifique suelos e inmuebles, su titularidad, viabilidad, financiación y calendario, la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ampliar la rehabilitación en barrios como Zaidín o Chana y municipios rurales y favorecer un alojamiento universitario asequible", ha enumerado.

En infraestructuras, el candidato a la Cámara Alta ha reivindicado el trabajo de la última legislatura que va a permitir culminar la ejecución de la Variante de Loja y las obras de duplicación de la vía para superar la "chapuza" que, en su opinión, dejó el Gobierno del PP, así como la integración del tren en la capital y la apuesta por otros proyectos como el tren a Motril o la línea Guadix-Baza-Lorca.

El PSOE también se compromete a impulsar el acuerdo para la financiación y la ejecución del desglosado 3 y una programación para los restantes. "Vamos a trabajar con la misma seriedad y solvencia que hasta ahora, en la culminación de los regadíos de la comarca de Baza, el refuerzo de la aportación estatal al Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, en dar continuidad a la protección del litoral y el desarrollo de la nueva planificación eléctrica para reforzar la electrificación de la provincia desde Baza", ha dicho.

Por su parte, la candidata al Congreso, María José Sánchez, ha incidido en los compromisos en materia de empleo y derechos sociales. "El PSOE está detrás de cada avance social, ampliación de derechos y refuerzo de servicios públicos".

Así, ha planteado continuar mejorando, "de forma progresiva", el Salario Mínimo Interprofesional con una subida prevista para situarlo en 1.286 euros mensuales, y que el empleo en el turismo, la agricultura, el comercio y los servicios, sectores de peso en Granada, sea un "motor de vida digna".

"Queremos diversificar el empleo con el impulso de sectores que no sean tan estacionales y vincularlo a proyectos que requieren de profesionales de alta cualificación para retener el talento de nuestra universidad pública. Conectando las pymes con la UGR, el PTS y el acelerador de partículas IFMIF-Dones", ha apuntado la candidata a la Cámara Baja.

El fortalecimiento de los servicios públicos y los derechos van a seguir siendo otra "prioridad" con la protección de las pensiones que PP y Vox quieren desmantelar, el refuerzo de la Dependencia, la sanidad y la educación públicas, más becas y medidas para potenciar la FP Dual, dar continuidad al Pacto de Estado contra la violencia de género y que la candidatura de Granada 2031 y el V Centenario de la UGR sean proyectos de provincia que generen actividad más allá de la capital.