PSOE-A incide en que la sanidad "no funciona bien" y no es un bulo: "El gran bulo de Andalucía se llama Juanma Moreno"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha insistido este miércoles en denunciar públicamente que la sanidad pública andaluza "no funciona bien", y ha remarcado que no se trata de "un bulo del PSOE" como, según ha criticado, sostienen el PP-A y el Gobierno al que sustenta, y frente a ello ha sentenciado que "el gran bulo de Andalucía se llama Juanma Moreno Bonilla", el presidente de la Junta y de los 'populares' andaluces.

Son mensajes que la portavoz socialista ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que se ha hecho eco de las movilizaciones que el pasado sábado sacaron a las calles de las ocho provincias de la comunidad a "miles y miles de andaluces" para "gritar que la sanidad pública no se vende, sino que se defiende", y para "decir que están hartos de que su sanidad pública no funcione bien" mientras el Gobierno de la Junta "no para de desviar millones a la privada", según ha abundado.

Ángeles Férriz ha remarcado en esa línea que Andalucía ha pasado con el gobierno de Moreno de ser la última a la tercera comunidad autónoma en número de seguros privados en sanidad, porque los andaluces han tenido que recurrir a ellos porque "no han encontrado una respuesta" adecuada a sus necesidades "en una sanidad pública deteriorada a conciencia", según ha agregado.

La portavoz del Grupo Socialista ha aludido además a la reunión convocada este miércoles de la Mesa Sectorial de Salud con "todos los sindicatos", que previamente, según ha continuado, se han movilizado ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "pidiendo la retirada de la orden infame" de tarifación de la Consejería de Salud y Consumo que "esconde tantas cosas que no nos contaron" por parte del PP-A "antes del 19 de junio", fecha de las últimas elecciones andaluzas en las que los 'populares' vencieron con mayoría absoluta.

Ángeles Férriz ha llamado la atención acerca de que la consejera de Salud, Catalina García, haya anunciado que en dicha mesa sectorial se le va a trasladar a los sindicatos por parte de la Junta propuestas "concretas", y se ha preguntado si las que había trasladado hasta ahora no eran de esa naturaleza.

La portavoz socialista ha criticado que dicha orden no sólo "abre la puerta a la privatización de la atención primaria" en Andalucía, sino que también, entre otras cuestiones, "permite que los centros sanitarios públicos sirvan para que hospitales y clínicas privadas puedan hacer sus pruebas y operaciones, o que las empresas privadas accedan a nuestros historiales clínicos, o que médicos sin la titulación homologada en España ejerzan" en Andalucía.

Férriz ha criticado que, ante todo esto, la "respuesta" del PP haya sido "que esto es un bulo del PSOE", y al respecto ha replicado que "el gran bulo de Andalucía se llama Juanma Moreno Bonilla", que "ha engañado a absolutamente todos los andaluces", y al respecto se ha declarado convencida de que la mayoría con la que cuenta el PP-A no le viene de andaluces que quisieran votar a Moreno para "destrozar la sanidad pública".

La portavoz socialista ha advertido del "problema" que se origina "cuando alguien entiende que la mayoría absoluta supone que tienes un cheque en blanco para hacer lo que te de la gana en Andalucía", y ha concluido que Moreno "está muy nervioso y pierde los papeles en las sesiones de control" al Gobierno andaluz en el Parlamento, donde "se le ven las costuras" de su "falsa moderación", según ha zanjado.