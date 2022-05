PSOE insiste en su compromiso con las tres autovías "depreciadas y olvidadas" en la provincia de Jaén por Juanma Moreno

JAÉN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reiterado su compromiso con las tres autovías de la provincia de la provincia de Jaén "que han sido despreciadas y olvidadas por Moreno Bonilla". La candidata a las elecciones andaluzas Mercedes Gámez ha sentenciado que las autovías Torredonjimeno-El Carpio, Jaén-Fuerte del Rey-Andújar y Martos-Alcaudete "son irrenunciables" para el PSOE y ha reprochado al PP "haber mentido con tanta ligereza cuando estaba en la oposición".

"Moreno Bonilla le ha dado gato por liebre a la provincia de Jaén al no construir ni un solo kilómetro de la Autovía del Olivar y al renunciar a las autovías A-306 y A-311 por un simple parcheo. Afortunadamente, la gran estafa del PP terminará el 19 de junio en las urnas", ha dicho Gámez en un comunicado.

Gámez ha apuntado que la Junta de PP y Cs "ha construido un total de 0 kilómetros de autovía en la provincia a lo largo de estos tres años y medio", lo que contrasta con "los 33 kilómetros que se pusieron en servicio en la anterior legislatura".

"El parón en las autovías ha llegado de la mano del PP y de Moreno Bonilla", ha subrayado la candidata socialista, que ha añadido que "es insultante que el PP haya estado años manifestándose pidiendo estas autovías y al llegar a la Junta las haya guardado en un cajón".

En este punto, ha insistido en que el PSOE "sigue defendiendo la triple demanda histórica" de los municipios de estos tres ejes y comparte la reivindicación de las organizaciones empresariales de Jaén y Córdoba.

Para Gámez, a partir del 19 de junio "podrá escribirse una historia distinta para estas carreteras, que han permanecido en el dique seco durante los últimos tres años y medio". Asimismo, ha manifestado que en esta legislatura "se ha perdido una oportunidad de oro" para haber impulsado las dos nuevas autovías y haber finalizado la Autovía del Olivar, ya que la Junta "ha contado con la mayor cantidad de dinero de la historia gracias a la política de flexibilidad del Gobierno de España y de Europa, hasta el punto de que Moreno Bonilla ha tenido presupuestos con más de 40.000 millones de euros".

"La gente tiene que saber que Moreno Bonilla tenía dinero de sobra en estos años para construir las autovías y que si no lo ha hecho ha sido lisa y llanamente porque no era su voluntad política, porque no ha querido hacerlas y porque ha preferido darle el cambiazo a la provincia con dos parcheos", ha concluido Gámez.