El PSOE insta al gobierno local del PP en Córdoba a instalar "sin demora" la refrigeración en el Centro Cívico Fuensanta

CÓRDOBA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha instado este viernes al gobierno municipal del PP a instalar "ya, sin demora", el nuevo sistema de refrigeración del Centro Cívico de la Fuensanta, "para reemplazar a los aparatos que llevan años estropeados, abocando al personal y los usuarios a sufrir veranos insoportables con temperaturas en los despachos de hasta 30° a las 9,00 de la mañana".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Moya ha lamentado que, "después de años sufriendo esta situación, el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar la licitación de este sistema de refrigeración hasta marzo de este año, con lo que los plazos administrativos se han metido de lleno en el verano".

Moya ha explicado que el contrato de suministro del sistema de refrigeración y calefacción para este centro cívico "se adjudicó el 25 de junio, pero a día de hoy no se ha formalizado todavía el contrato, requisito imprescindible para que las máquinas se puedan colocar en un plazo de cuatro meses".

La edil ha indicado que los trabajadores del Centro Cívico de la Fuensanta y todos los usuarios "no pueden esperar más, sobre todo en un centro que asume la gestión propia de la Participación Ciudadana, la de Servicios Sociales de todo el distrito Sureste, y el Servicio de Biblioteca y Juventud".

"No dispone de la ventilación adecuada, con ventanas que no se pueden abrir y a las que es difícil acceder por su altura, por lo que no se puede siquiera bajar la temperatura de las instalaciones durante la noche, y por el día los ventiladores no son capaces de mitigar el calor", según ha precisado Moya, quien ha revelado que "el año pasado se dieron situaciones como mareos, náuseas y algún desvanecimiento, debido a las altas temperaturas que se alcanzan en este edificio".