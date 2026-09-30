PSOE-A insta a Moreno a aprovechar el "incremento de fondos estatales" para "mejorar" el servicio andaluz de dependencia

Reunión del Grupo Parlamentario Socialista con colectivos de personas mayores. - PSOE-A

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha valorado este miércoles la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad impulsadas por el Gobierno de España y, con ella, el incremento de recursos para las comunidades autónomas, que recibirán 6.200 millones de euros más entre este año 2026 y el 2027, y ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) que "destine los fondos que le corresponden a mejorar el servicio y garantizar el cumplimiento efectivo de un derecho reconocido por ley".

Así lo ha señalado el PSOE-A en una nota en la que ha subrayado que, tras el incremento de recursos por parte del Estado, Andalucía contará este año 2026 con una financiación total de 958 millones de euros, y de 1.276 millones en 2027, "duplicando así la financiación de años anteriores".

Desde el PSOE-A han remarcado que Andalucía es la comunidad que "mayor inversión recibirá de la aportación extra aprobada por el Gobierno de España para la dependencia", y ante "las cifras dramáticas que la crisis de la dependencia sigue dejando en Andalucía", reclaman al Gobierno andaluz que "garantice el cumplimiento de los objetivos que prevé la ley estatal".

También, que la Junta "destine los recursos necesarios a la reducción y eliminación de las listas de espera, a mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales --especialmente, de las profesionales y trabajadoras y cuidadoras de los usuarios y de las personas dependientes y con discapacidad--, y que se destinen también a refuerzos de las figuras como el asistente personal".

Así lo reclaman, además, representantes de los colectivos de atención a mayores que se han reunido este miércoles con el Grupo Socialista en un encuentro presidido por su portavoz, María Jesús Montero, quien ha mostrado su "apoyo a las reivindicaciones profesionales y laborales de las entidades".

El PSOE andaluz, además, se ha comprometido a "estar vigilante para que, en ningún momento, se reduzcan los recursos de la comunidad aprovechando el aumento de financiación estatal y, por tanto, se mantengan los presupuestos y se aumente y vayan dirigidos a los objetivos que marca la ley".

Según subrayan desde el PSOE-A, "todas las entidades participantes en este encuentro han valorado positivamente, de hecho, la aprobación de la modificación de las leyes de Discapacidad y de Dependencia en el Congreso de los Diputados y el impulso del Gobierno de España".

En este sentido, "han valorado la importancia y relevancia que tiene que la modificación de estas leyes lleven aparejada una financiación extraordinaria para su aplicación".

El Grupo Socialista se ha comprometido, asimismo, a realizar "un seguimiento de la aplicación y desarrollo de la ley por parte del Gobierno andaluz y de mantener una acción parlamentaria exigiendo que el incremento de la inversión estatal destinada a dependencia se destine, entre otros objetivos prioritarios, a reducir las listas de espera, que en Andalucía aumentan mientras bajan en el resto del país, y a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho, reconocido por ley".