El PSOE-A insta Moreno a dejar de usar la financiación autonómica como "arma arrojadiza" y aclarar la posición del PP

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha instado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a dejar de usar la financiación autonómica como "arma arrojadiza" y a aclarar "si comparte el PP de España y (Pablo) Casado su misma posición" sobre un nuevo sistema y que, a su juicio, "es la posición de los socialistas".

Así lo ha indicado en rueda de prensa en Jaén la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, quien se ha referido a cuestiones económicas, como el citado modelo --ante la reunión que Moreno mantendrá este martes con el presidente de Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE)-- y los presupuestos de la Junta para 2022, que se necesitan "sí o sí".

Tras considerar que una "prórroga sería un fracaso mayúsculo" y "la responsabilidad será enteramente" de Moreno, ha incidido en que el PSOE va "a facilitar que se produzca ese acuerdo" y confía en que la buena voluntad manifestada por Moreno "no sea solo de boquilla".

"Esperamos que los avances lleguen cuanto antes. Y para eso es necesario que el presidente de la Junta abandone el tacticismo político en asuntos tan serios como la financiación autonómica, que no puede convertirse en otra herramienta más de confrontación", ha dicho, no sin añadir que el encuentro con Puig es "una buena noticia" y esperan que tenga "buenas conclusiones".

Férriz no se ha mostrado extrañada por esta cita al entender que Moreno "en el fondo comparte el modelo socialista" para reformar el sistema de financiación, "pero se cuida muy mucho de decirlo". Y ello, "porque tiene un problema con los suyos", con Pablo Casado, que "defiende un modelo diametralmente opuesto".

De ahí, que "en lugar de darse tantos golpes de pecho", lo haya animado a "aclarar si comparte la misma posición" con Ayuso o Feijoo" y con el PP de España. Al hilo, ha preguntado si "van a defender una posición común" que pase por "un modelo justo, equilibrado, que dé respuesta a nuestra población y asegure la prestación de servicios públicos de calidad".

La portavoz ha apuntado que "es cierto que Andalucía y Valencia son dos de los territorios más perjudicados por el actual sistema de repartos de fondos" y con un déficit en unas condiciones "muy similares", por lo que los socialistas están "de acuerdo" en la necesidad de modificar ese modelo "lesivo para Andalucía".

"Si el PP quiere una financiación justa para nuestra tierra, lo primero que tiene que hacer es dejar de utilizarla como arma arrojadiza. Está muy bien la reunión con Valencia, pero la verdaderamente valiosa será la de Moreno con Casado y Ayuso", ha asegurado Férriz, para la que "tan importante es hacer valer el peso institucional de la comunidad como que Moreno haga valer su peso político dentro de partido".

Una formación de la que hasta ahora no se conoce "ninguna propuesta conjunta del PP, sino posiciones muy diferentes, incluso enfrentadas, en comunidades autónomas gobernadas por la derecha". Así las cosas, ha agregado que "mientras no hable con los suyos", van "a pensar que está mareando la perdiz" y "Andalucía no está para estrategias partidistas ni confrontaciones".

"DETERIORO" EN LA ATENCIÓN SANITARIA

"Y, por desgracia, últimamente todo lo que toca Moreno Bonilla se convierte en confrontación. Es el presidente de la confrontación y de los recortes", ha lamentado. Como muestra, ha aludido a la atención primaria sanitaria, que está sufriendo "el mayor deterioro asistencial" con una situación "surrealista e inaceptable" en los centros de salud.

Al respecto, ha criticado que, mientras que avanza en la normalidad en todos los ámbitos, "un paciente no puede ver a su médico" y "es fácilmente comprobable" por la ciudadanía cómo sigue siendo "una odisea para conseguir una cita presencial que se está dando a cuentagotas".

"A estas alturas es injustificable que la sanidad privada atienda presencialmente y que la sanidad pública, no", ha subrayado Férriz, para quien "todo tiene una explicación". Según ha dicho, se observa al ir a los datos y ver el "dineral en derivar a hospitales privados o que la privada está haciendo su agosto en Andalucía con un aumento récord en pólizas", de modo que con ese "deterioro" de lo público que "lo que hace es empujar a los ciudadanos a mirar hacia la sanidad privada".

Ha recalcado que "recursos tiene" el Gobierno andaluz para mejorar una situación que "deja mucho que desear" en Primaria y que "se extiende" a otros niveles de la sanidad, "porque solo en 220 recibió cada día once millones de euros para refuerzo sanitario y en 2021 cuenta con 2.357 millones extraordinarios incondicionados".

"Lo está la viendo la gente y la propaganda y el autobombo no tapa lo que es evidente en la calle. La Junta ha convertido la sanidad en una mercancía, ha deteriorado el sistema público para beneficiar con claridad a la sanidad privada", ha criticado la portavoz, no sin resaltar que el PSOE no se va a quedar "con los brazos cruzados".