PSOE-A insta a Moreno a "manifestarse" en el Parlamento sobre los "retrocesos" de los pactos "vergonzosos" de PP y Vox

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha instado este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a "manifestarse" en el Parlamento andaluz sobre los "retrocesos" que, en su opinión, llevan aparejados los "pactos vergonzosos" que se están alcanzando en distintas partes de España entre el PP y Vox.

Así lo ha reclamado la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y al hilo de la proposición no de ley (PNL) que su grupo va a defender este jueves en el Pleno de la Cámara "en defensa de las libertades" y "en contra de los retrocesos" que, en su opinión, vienen de la mano de gobiernos de coalición de PP y Vox como los que se han firmado en "todos los rincones de este país" tras las elecciones municipales del 28 de mayo.

Son "pactos de la vergüenza" con los que "en unos pocos días han saltado por los aires las conquistas que costaron 40 años" y que estuvieron protagonizadas por "gobiernos socialistas" y "por los españoles", según ha abundado Ángeles Férriz antes de sostener que en las próximas elecciones generales del 23 de julio "está en juego la convivencia" en España, que es "lo que han hecho saltar por los aires el PP y Vox", según ha denunciado.

En esa línea, la dirigente del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que hayan saltado "por los aires concejalías y consejerías de Igualdad en una semana negra, donde ha habido seis asesinatos de mujeres y un intento de asesinato", así como que se hayan quitado o no se hayan puesto "banderas Lgtbi de los balcones" de ayuntamientos, y que una persona que aspira a la Presidencia del Gobierno como el 'popular' Alberto Núñez Feijóo haya caído en "banalizar la violencia de género" hablando de "divorcio duro" para "justificar su pacto con un maltratador", en alusión al acuerdo entre el PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana.

Ángeles Férriz también ha lamentado que "toda la cultura ha tenido que salir a la calle atónita y escandalizada porque se vetan obras de teatro o películas porque dos mujeres salen dándose un beso", y ha remarcado que, ante todo ello, los socialistas siguen "esperando que el falso moderado que preside Andalucía rechace estos 140 pactos de la vergüenza" entre PP y Vox, porque "no ha dicho ni mu" al respecto de los mismos.

"No sabemos si es que está de acuerdo, pero tiene que manifestarse", ha incidido en referencia a Juanma Moreno la portavoz socialista, que ha justificado así la presentación de esta PNL del PSOE-A para que el presidente andaluz y del PP-A "se manifieste sobre los retrocesos que estamos sufriendo en este país por esos pactos vergonzosos y vergonzantes", según ha insistido.

MORENO, "EL PRIMERO EN ABRIRLE LAS PUERTAS A VOX"

Ángeles Férriz ha denunciado además que Juanma Moreno hizo "historia" al ser "el primero" en España en "abrirle las puertas y pactar con Vox" en una comunidad autónoma, tras las elecciones de diciembre de 2018, cuando el apoyo de Vox permitió su investidura como presidente de la Junta.

"Andalucía fue el primer sitio de España donde Moreno Bonilla se sentaba en una mesa a pactar con Vox" a la vez que "saltaban por los aires los derechos de las mujeres", según ha lamentado la representante del PSOE-A, que también ha criticado que desde el PP "se reclama que gobierne la lista más votada" cuando el líder de ese mismo partido en Andalucía, "con los peores resultados de la historia" para su formación en elecciones andaluzas, "llegó a ser presidente" de la Junta "gracias a Vox".

En esa línea, Férriz ha sostenido que "el PP es el problema", porque es "quien abre la puerta a un partido de extrema derecha", y el que "se siente cómodo con las políticas de extrema derecha", y, frente a ello, desde el PSOE reclaman a los españoles, de cara al 23J, que "no retrocedan", sino "que avancen", y que elijan la opción alternativa a la del "odio y el rencor".

EL PSOE "VA A MÁS" EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

De igual modo, a preguntas de los periodistas, la portavoz socialista ha sostenido que el PSOE "va a más" en la campaña electoral de los comicios del 23 de julio, y su "estado de ánimo" es el de "un partido que es consciente de que ha sido muy difícil gobernar España, pero también que lo ha dado absolutamente todo para mejorar este país".

"Nosotros vamos a luchar hasta el último día para que este país no retroceda, para que no se llene de odio y de rencor, para que podamos seguir avanzando", según ha avisado la portavoz socialista, quien también ha animado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que vaya a "más debates si se divirtió tanto" en el 'cara a cara' que mantuvo el pasado lunes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

UN PLENO MÁS SIN DEBATE SOBRE SANIDAD

Por otra parte, Férriz ha criticado que el Pleno del Parlamento que se reúne esta semana de nuevo llega sin un "debate general de sanidad" en su orden del día como el que vienen reclamando el Grupo Socialista y el de Por Andalucía desde el pasado 3 de mayo, a los que se les sigue "vetando" esa reivindicación, según ha denunciado antes de criticar por ello al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP-A), que "no ha tenido ningún problema en posicionarse con el partido que lo sustenta", y en decir que "no hace falta" dicho debate "porque no hay problema en sanidad" en Andalucía.

La portavoz socialista ha replicado frente a ello que tanto sindicatos como usuarios de la sanidad advierten "cada vez más" de "problemas" en ese sistema, con un "deterioro" que es "constante y cada vez mayor", según ha alertado Ángeles Férriz, quien también ha remarcado que "todos los sindicatos han denunciado la situación de recortes que se sufre este verano" en la sanidad andaluza, con "un 30% más de los recortes que ya hubo el año pasado".

La dirigente del PSOE-A ha enmarcado esta circunstancia en la "hoja de ruta premeditada y a conciencia" que, según ha criticado, tiene el PP-A "desde que pisó" el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, y a la que también ha vinculado el "cierre de unidades educativas" que, según ha denunciado también, se viene sucediendo en Andalucía, y que va ya "camino de las 2.000" en colegios públicos de la comunidad, según ha alertado.

"Nada de esto es casual", según ha enfatizado la portavoz socialista, al igual que tampoco lo es que "las listas de la dependencia estén completamente disparadas, y que la mayoría de la gente fallezca antes de llegar al sistema con más recursos", según ha continuado Ángeles Férriz, quien ha llamado la atención acerca de que "todos los rectores" públicos andaluces hayan denunciado que no se deben instalar en Andalucía universidades privadas "bananeras", sino que éstas deben tener "un mínimo de calidad", según ha zanjado.