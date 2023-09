PSOE-A insta a Moreno a "ocuparse" de Andalucía y dejar de estar "con la cabeza en Madrid"

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha emplazado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), a dejar de estar "con la cabeza en Madrid" y a "ocuparse" de Andalucía, cuyos problemas "le preocupan muy poquito".

Así lo ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado lamentando el "doloroso" verano que se ha vivido por la sucesión de "mujeres asesinadas por la violencia machista", hasta 15 en lo que va de año, batiendo así la cifra de todo 2022 en la comunidad autónoma.

Ante ello, ha denunciado que el Gobierno de la Junta "no es capaz de entender que esto requiere de medidas más contundentes", y "ni está ni se le espera". "No nos valen los argumentos grandilocuentes de 'todos estamos unidos en la lucha'" contra esta lacra "insoportable y dolorosa", ha abundado la portavoz socialista para insistir en que "lo que hay que hacer es poner medidas" para ello.

VERANO "TERRORÍFICO" EN SANIDAD

Por otro lado, Férriz ha tachado de "terrorífico" el verano en Andalucía en lo que respecta a la sanidad pública, y ha manifestado que, mientras que el presidente Juanma Moreno estaba "de vacaciones bastante largas", la "mayoría de los andaluces estaba temblando ante la posibilidad de ponerse malos en verano, porque sabían perfectamente los que les esperaba si se ponían enfermos ellos, o sus hijos o sus padres".

"Lo que ha pasado este verano en Andalucía en tema sanitario es inhumano, indigno, impropio de una comunidad autónoma que tiene la mayor cantidad de recursos de la historia, pero que también tiene la mala suerte de tener un presidente" entre cuyos objetivos figura el de "destrozar la sanidad pública hasta sus últimas consecuencias", ha sentenciado la dirigente del PSOE-A.

Ángeles Férriz ha denunciado que los andaluces siguen "tardando siete, diez y 14 días en poder ver a su médico de cabecera", y este verano "ha sido toda una odisea" poder acudir a la consulta de estos profesionales, así como ha criticado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "después de repetir hasta la saciedad que nos estaban atendiendo a todos en 48 horas, ahora dice que no, que lo de las 48 horas es para dentro de dos años, para el 2025", por lo que "mentía cuando decía que nos atendían a todos en dos días", según ha sentenciado la portavoz socialista.

También ha alertado de que "las listas de espera han empeorado", aunque la Junta lleva "ocultando" esos datos "desde junio de 2022", según ha advertido también Ángeles Férriz, que ha lamentado que podría llevarse "toda la rueda de prensa" de este miércoles leyendo "los titulares que ha generado la sanidad pública andaluza, muchos de ellos con repercusión nacional", y ha denunciado casos como la ubicación de unos "aseos portátiles a 40 grados" con el "argumento" de que había unas obras en un centro de salud de Orcera, en la Sierra de Segura de Jaén, o que una persona tuviera que "llamar a la Policía para que lo atendieran" tras pasar "33 horas en Urgencias en Málaga".

En esa línea, ha insistido en reclamar un debate monográfico sobre sanidad en el Parlamento andaluz, y ha considerado que "lo peor no es lo que han sufrido los andaluces y los profesionales" sanitarios, sino "la soberbia de todo un gobierno y de todo un presidente", su "insensibilidad e inhumanidad", y al respecto ha criticado que, "ante esta oleada de atrocidades en la sanidad pública", la consejera del ramo "lo que ha dicho es que esto es lo normal que pasa en los veranos".

Férriz ha insistido en señalar que una "consecuencia" de ese "destrozo de la sanidad pública" es "empujar a la gente que puede permitírselo a acudir a la sanidad privada", y ha asegurado que "esta es la clave de toda esta estrategia" que, en su opinión, lleva aplicando el PP-A desde que gobierna la Junta en 2019.

En ese contexto "se entiende lo que ha pasado con la orden de privatización de la Atención Primaria", según ha abundado la representante del PSOE-A, que ha subrayado que Moreno "firmó un acuerdo con los sindicatos antes de las elecciones" con el que "se comprometía a retirar de la orden la tarifación, o sea, la parte que privatizaba la atención primaria, y a que no se pudieran utilizar los hospitales y los centros públicos por parte de entidades privadas".

Férriz ha criticado que, pese a ese acuerdo, desde la Junta "han publicado de nuevo la orden sin retirar eso", y por ello ha urgido al Gobierno andaluz a que "retiren de una vez, ya", esos aspectos de la referida orden, "más allá de las alegaciones que cada cual presente" para la reforma de la misma.

"RECORTES" EN AULAS Y SUBIDA DE PRECIOS EN EDUCACIÓN

La portavoz socialista también se ha referido a la situación de la educación en Andalucía, y al respecto ha lamentado que la Junta cuenta con una consejera del ramo, Patricia del Pozo, que "grita pero que no escucha", y que debería contar a la opinión pública, según ha agregado, "cómo es posible que, otro año más, se recorten 300 aulas de la educación pública", así como que "se aumenten los precios de las actividades extraescolares" y de los servicios de aula matinal y comedor escolar, cuando, además, "la calidad de la comida que se sirve" a los alumnos en ellos "deja mucho que desear", según ha advertido.

Además, ha animado a la Junta a "bonificar al 100% a las clases medias y trabajadoras" las escuelas infantiles, y ha denunciado el "enésimo escándalo" del Gobierno del PP-A, en este caso en el Consejo Escolar de Andalucía, con el nombramiento para ocupar su secretaría general del "hermano del portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Andalucía, a la sazón número dos de la exconsejera de Fomento y alcaldesa de Granada", Marifrán Carazo, y "miembro de la dirección del PP de Granada", según ha criticado.

Férriz además ha censurado que el presidente del Consejo Escolar haya "colocado de asesora a su mujer", y así "todo queda en casa", según ha ironizado la portavoz socialista antes de agregar que lo más "grave" de este asunto es que la consejera, "cuando conoce el tema, se echa las manos a la cabeza porque se hace público" ese asunto.

Ante ello, la representante socialista ha sostenido que si un medio de comunicación --'Economía Digital'-- no hubiera publicado una información al respecto, "aquí no pasa nada", así como ha manifestado que la "mala gestión" de la Junta deriva de que se está "poniendo al frente de instituciones y de órganos a gente que no está capacitada para desarrollar la gestión".

Ángeles Férriz ha concluido sentenciando que el "andalucismo" de Moreno "es tan falso como su moderación, porque no le importa absolutamente nada la gestión de Andalucía", una comunidad que "ha utilizado y sigue utilizando para confrontar con el Gobierno de España", porque el presidente de la Junta "vive obsesionado con Pedro Sánchez", según ha denunciado.

La representante del PSOE-A ha criticado que Moreno ha diseñado posiblemente "el gobierno más incompetente de la historia de Andalucía", y "huye de sus competencias permanentemente", además de que "gobierna ahora tuiteando y con una soberbia tremenda", según ha aseverado.