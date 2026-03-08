PSOE-A instará esta semana a la Junta en el Parlamento a "derogar" su ley de vivienda y presentar con urgencia una nueva

Diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, entre los que figura su portavoz, María Márquez, en el centro. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 12 de marzo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, de entrada, quiere reclamar al Gobierno de la Junta que "derogue" la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y que presente "con carácter urgente un nuevo proyecto de ley" en la materia que "garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general".

Así se puede leer en el texto de esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, relativa a "garantía efectiva del derecho a la vivienda en Andalucía", que se debatirá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento.

De esta manera, la primera reivindicación que traslada la PNL es la de que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible", y a que se comprometa a "promover la derogación de la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y a presentar con carácter urgente un nuevo Proyecto de Ley de Vivienda".

El Grupo Socialista reclama que dicha nueva normativa que quiere que la Junta presente "garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general y sitúe como prioridad absoluta el acceso a la vivienda pública y asequible de la juventud, las familias en situación de vulnerabilidad, los hogares monoparentales y demás colectivos con especiales dificultades, reforzando de manera decidida la promoción pública directa y la ampliación estructural del parque público de alquiler en Andalucía".

En segundo lugar, desde el PSOE-A quieren que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a "multiplicar de forma sostenida la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto andaluz durante la próxima década, impulsando un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y consolide un parque estructural de alquiler asequible suficiente y permanente".

También, que desde la Junta se refuerce "de manera decidida el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía como instrumento estratégico de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo al servicio del interés general, priorizando la construcción y el alquiler asequible frente a la enajenación de patrimonio público".

Asimismo, el Grupo Socialista plantea que el Parlamento emplace a la Junta a "poner en marcha un Plan Entrada Cero que facilite el acceso de la juventud a su primera vivienda protegida mediante la utilización de suelo público que garantice una reducción mínima del 15% en el precio final, complementada con una aportación autonómica adicional hasta alcanzar el 20% del valor de adquisición, evitando el desembolso inicial y asegurando la protección permanente de la vivienda".

La creación de "un Fondo Público de Emancipación Juvenil que permita financiar hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual en el mercado libre mediante préstamo público sin intereses y con amplios plazos de amortización" es otra de las reclamaciones que esta iniciativa socialista plantea al Gobierno andaluz.

La proposición no de ley del PSOE-A también aboga por instar a la Junta a "reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para reducir de forma significativa la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes; a revisar los módulos de precios máximos de la vivienda protegida eliminando la categoría más elevada y fijando parámetros que garanticen una diferencia real respecto a la vivienda libre y aseguren que el esfuerzo económico no supere el 30% de los ingresos familiares".

Otras reclamaciones que desde el Grupo Socialista dirigen a la Junta con esta iniciativa son la de "declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares", y la de "impulsar un nuevo equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda que permita a los ayuntamientos limitar, suspender o condicionar nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas, establecer cupos y reforzar los mecanismos de inspección y control".

Finalmente, el PSOE-A pedirá el jueves con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar la máxima transparencia, objetividad y agilidad en los Registros de Demandantes de Vivienda Protegida, asegurando además la ejecución íntegra y eficiente de los fondos públicos destinados a políticas de vivienda".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, desde el PSOE-A subrayan que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía "atribuye a la Comunidad Autónoma (andaluza) la responsabilidad de desarrollar políticas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad real y efectiva", no obstante lo cual "el acceso efectivo a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales que afectan a la ciudadanía andaluza, constituyendo un factor determinante de desigualdad social territorial y generacional".

De esta manera, la PNL socialista esgrime una serie de "datos (que) comprometen en Andalucía la emancipación juvenil, retrasa la formación de nuevos hogares, limita la movilidad laboral y genera situaciones de vulnerabilidad sobrevenida en amplios sectores de las clases medias y trabajadoras".

Desde el PSOE-A señalan además en su iniciativa que "el impacto de esta crisis no es homogéneo y afecta de forma especialmente intensa a la juventud, a los hogares con menores ingresos, a las familias monomarentales, a las personas mayores con pensiones reducidas, a las personas con discapacidad y a las mujeres víctimas de violencia de género que precisan soluciones habitacionales seguras estables inmediatas".

Ante esta "dura realidad", desde el Grupo Socialista critican la "falta de respuesta" del Gobierno andaluz, que "en lugar de reforzar la construcción directa de parque público permanente, ha optado por una estrategia de confrontación política con el Gobierno de España en relación con la aplicación de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, rechazando instrumentos como la declaración de zonas tensionadas, y trasladando el debate al plano competencial en lugar de priorizar soluciones efectivas para la ciudadanía".

"Esta dinámica de confrontación institucional no contribuye a ampliar la oferta pública ni a contener los precios, y termina situando a Andalucía en una posición de menor ambición protectora frente a una crisis que exige cooperación leal y compromiso real con el derecho a la vivienda", argumenta la iniciativa del PSOE-A.

De igual modo, el Grupo Socialista carga en esta PNL contra la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, que "entró en vigor el 24 de enero de 2026 y fue aprobada únicamente con los votos" del PP-A en el Parlamento, y que, a juicio del PSOE-A, "está basada en la primacía del mercado y en la renuncia a una intervención pública decidida frente a la crisis habitacional".

"Bajo una retórica de impulso a la oferta y colaboración público-privada, descarta instrumentos eficaces de regulación en zonas tensionadas, trasladando la carga del problema a la dinámica especulativa del mercado", critica en relación a dicha ley la PNL socialista, que denuncia que "esta orientación política consolida un modelo que convierte un derecho básico de ciudadanía en un bien sometido prioritariamente a la lógica del beneficio económico, dejando sin respuesta estructural a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables en un contexto de máximos históricos de precios".