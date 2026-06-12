PSOE e IU piden Pleno en Peñarroya (Córdoba) para dar ayuda de 10.000 euros a la plataforma de apoyo a presos en Guinea

Archivo - Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), y el granadino David Rodríguez, ambos en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado. - LAURA MARAÑÓN - Archivo

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Los grupos del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo han solicitado formalmente la convocatoria de un Pleno Extraordinario con el objetivo de debatir y aprobar una moción conjunta para conceder una ayuda extraordinaria de 10.000 euros a la plataforma 'Ayuda a Javier y David', los dos ciudadanos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial.

Según ha informado el PSOE, la iniciativa pretende respaldar económicamente la labor que desarrollan familiares, amigos y vecinos a través de esta plataforma, creada para recaudar fondos destinados a sufragar los gastos jurídicos, las gestiones administrativas y diplomáticas, la atención sanitaria y las necesidades derivadas de la recuperación y el regreso de Javier Marañón, vecino de Peñarroya-Pueblonuevo, y David Hernández, de Granada.

PSOE e IU han recordado que "el Ayuntamiento ya mostró su apoyo institucional a Javier Marañón mediante la aprobación de una declaración institucional impulsada por ambas formaciones, así como a través de distintas acciones de solidaridad que han contado con una amplia participación ciudadana". Entre ellas, han destacado la concentración celebrada ante el Congreso de los Diputados y la reciente movilización desarrollada en la plaza Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo.

Ambos grupos consideran que "la prolongación de esta situación hace necesario dar un paso más en el respaldo institucional y social a los afectados y a sus familias". "Peñarroya-Pueblonuevo ha demostrado desde el primer momento una enorme sensibilidad y un firme compromiso con Javier y David", han aseverado, para apuntar que "el Ayuntamiento debe contribuir también de forma directa a través de una ayuda extraordinaria que permita aliviar los costes que están asumiendo sus familiares".

La moción recoge, además, la petición a la Diputación de Córdoba para que conceda igualmente una ayuda económica extraordinaria a la plataforma, así como un nuevo llamamiento al Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Unión Europea (UE) para que "continúen realizando todas las gestiones diplomáticas, consulares e institucionales necesarias que permitan alcanzar una solución favorable a la situación de ambos ciudadanos españoles".

Igualmente, ambas formaciones han reiterado su apoyo a Javier Marañón, a David Hernández y a sus familiares y han subrayado que seguirán impulsando "cuantas iniciativas sean necesarias para contribuir a su liberación y para que puedan regresar cuanto antes junto a los suyos".