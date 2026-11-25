La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero, en la concentración por la eliminación de la violencia contra las mujeres que se ha celebrado con motivo del 25 de noviembre. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha secundado este miércoles la concentración por la eliminación de la violencia contra las mujeres que se ha celebrado con motivo del 25 de noviembre. La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero, hizo un llamamiento "a no dar ni un solo paso atrás" en esta lucha contra el terrorismo machista y ha advertido que "más que nunca se necesitan Gobiernos progresistas en España que redoblen su compromiso y aumenten los recursos para proteger a las víctimas".

Según ha concretado la formación a través de una nota, Caballero ha considerado una "indecencia" que haya partidos políticos que nieguen la violencia de género y ha precisado en este sentido que se contabilizan casi 1.400 mujeres asesinadas desde que hay registros en 2003.

Por el contrario, ha destacado la "posición firme" del PSOE en esta materia. "El PSOE puso en marcha la Ley contra la Violencia de Género hace 22 años, el PSOE impulsó el Pacto de Estado en 2018 y el PSOE ha puesto encima de la mesa 300 millones de euros para este año 2026. No vamos a parar hasta que acabemos con esta lacra", ha apostillado.

En este punto, ha indicado que el PSOE quiere "seguir avanzando con más contundencia", con una nueva estrategia estatal contra las violencias machistas, con una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, con más ayudas a los huérfanos y con más campañas de concienciación y de educación afectivo-sexual.

"Nuestro compromiso con las mujeres es firme y se traduce en leyes, recursos y derechos, frente a aquellos que la niegan y nos quieren hacer retroceder", ha aseverado la vicesecretaria general del PSOE de Jaén.