El PSOE de Jaén denuncia que el Hospital de Linares "dobla las listas de espera", con más de 21.000 personas pendientes

LINARES (JAÉN), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este lunes que el Hospital de San Agustín de Linares "dobla las listas de espera", con más de 21.000 linarenses y vecinos de la Comarca Norte esperando a que les atienda un especialista o a recibir una operación, "lo que supone un 110 por ciento más que en el año 2018".

"Hay una hoja de ruta clara por parte de la Junta de Andalucía del Partido Popular: deteriorar lo público para que la gente se haga un seguro privado o que pida un préstamo para operarse en una clínica privada", ha afirmado la parlamentaria socialista Ángeles Férriz en una comparecencia junto al citado centro sanitario.

En este sentido, ha lamentado "las indecentes listas de espera que sufrimos en la provincia de Jaén" y ha puesto el acento en que a día de hoy uno de cada cinco jiennenses --más de 113.000 personas-- están esperando que les vea un especialista o para ser operados.

"Desde que Juanma Moreno pisó San Telmo no han parado de crecer las listas de espera, no han parado de deteriorarse los hospitales y los centros de salud, y no ha parado de aumentar el déficit de sanitarios, que se están yendo a otros hospitales o a la sanidad privada", ha criticado la también portavoz parlamentaria del PSOE-A.

A ello ha sumado que "la atención primaria está destrozada", ya que las citas "están a 14 días" y ha alertado del nuevo mensaje que envía el SAS a los usuarios: que la ciudadanía pida cita "con el administrativo o con el enfermero".

Según ha detallado Férriz, en el Hospital de Linares las listas han aumentado "un 110 por ciento", puesto que en el año 2018 había 10.017 linarenses y vecinos de la Comarca Norte esperando a ser atendido por un especialista o para ser operado y ahora hay más de 21.000 personas.

"Quien tiene cita para que le vea un especialista está esperando saber exactamente qué es lo que tiene, y cuando hay citas para más de un año, lo que está en riesgo es la vida del paciente o su calidad de vida", ha dicho Férriz, quien ha afeado a la Junta que "ha destinado 1.000 millones de euros a la privada, pero las listas de espera han aumentado, no se han reducido".

En este punto, ha preguntado por qué, en lugar de seguir regando de dinero a la privada, no se refuerza la pública, no se destina ese dinero a que retornen los profesionales que se han ido a la privada, por qué no se gasta ese dinero en poner en marcha los equipamientos que están pendientes de utilizar" o "no se gasta ese dinero para que se abran los quirófanos de los hospitales por la tarde".

Ante estas cuestiones, la parlamentaria ha señalado que la hoja de ruta del Partido Popular en la Junta de Andalucía "es deteriorar lo público para que la gente se haga un seguro privado o que pida un préstamo para operarse en una clínica privada". Y es que, según ha concluido, uno de cada cinco andaluces está esperando en las listas de espera y uno de cada cuatro ya tiene un seguro privado.