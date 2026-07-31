PSOE Jaén dice que la provincia "sale perdiendo" con los delegados de la Junta que "oscilan entre lo malo y lo peor"

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JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista Víctor Torres ha dicho que la provincia de Jaén "sale perdiendo nuevamente" con el nuevo equipo de delegados de la Junta de Andalucía, el cual, en su opinión, "oscila entre lo malo y lo peor".

A través de un comunicado, Torres ha criticado que la composición del equipo es "prácticamente todo continuidad" tras varios años en los que, según ha denunciado, "han maltratado a Jaén, han hundido nuestra sanidad pública, han traído cero inversiones y no han defendido para nada a esta tierra", aludiendo expresamente al caso de la Universidad de Jaén.

El parlamentario del PSOE ha señalado que las dos únicas novedades sustanciales en el equipo representan "un verdadero desastre" para la provincia. En primer lugar, se ha referido al nuevo delegado del Gobierno andaluz, de quien ha afirmado que "ya ha demostrado de lo que es capaz" tras haber sido acusado de adelantar "a un amiguete las bases de una convocatoria para elegir al gerente del Consorcio de Transportes Metropolitano antes de que se publicaran en el BOJA".

"No es precisamente una persona de fiar, ni que vaya a garantizar la transparencia, la igualdad y el trato igualitario", ha aseverado Torres, advirtiendo de que desde el PSOE estarán "muy vigilantes" ante su gestión.

Por otro lado, Torres ha calificado como segunda novedad la incorporación al equipo de delegados por parte de Vox a Mario Martos, que, según ha afirmado, procede "de organizaciones neonazis" y cuenta con una ideología "que apesta" debido a "su xenofobia, su rechazo a las comunidades autónomas como Andalucía, su oposición a las políticas de igualdad o su negacionismo del cambio climático".

Ante esta situación, el parlamentario socialista ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que explique "si comparte los postulados extremistas de este señor y si no le da vergüenza permitir que Jaén tenga un delegado de estas características, encima al frente de áreas tan sensibles como Turismo, Administración Local o Justicia".