El PSOE de Jaén exige a la Junta "que actúe ante los microcortes eléctricos en la provincia"

Concentración contra los microcortes eléctricos en la provincia de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía y al presidente en funciones, Juanma Moreno, "que dejen de mirar hacia otro sitio" y actúen en el ámbito de sus competencias para solucionar el problema de los microcortes eléctricos en la provincia.

"Es la Junta la que tiene que apretar a las empresas para que los vecinos y vecinas de la provincia, independientemente de donde vivan, tengan un suministro eléctrico digno y de calidad", ha afirmado este jueves el parlamentario autonómico Francisco Reyes.

Así lo ha indicado en la concentración celebrada ante la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén, donde alcaldes, alcaldes y portavoces, así como vecinos de los pueblos afectados han reclamado soluciones a esta situación, según ha informado el PSOE jiennense.

"Es el presidente de la Junta en funciones y, seguramente, seguirá siéndolo con los votos de Vox. Por tanto, no puede ocurrir con el suministro eléctrico lo que está pasando con la sanidad, la educación y la dependencia", ha señalado.

Reyes ha recordado que ya se definieron 18 actuaciones prioritarias que tenían que ser ejecutadas por Endesa, punto en el que ha añadido que la Junta "tiene las competencias en inspección, las competencias sancionadoras y de exigir que se presten estos servicios a la ciudadanía".

En este sentido, ha apuntado que los microcortes de luz "afectan a personas, a familias, a la vida diaria y cotidiana de cualquier ciudadano de comarcas como el Condado, Sierra Sur o la Campiña".

Por su parte, el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena, ha asegurado que los vecinos y vecinas están "indignados" por "este servicio tan malo". Ha advertido, además, que ni su pueblo ni su comarca son los únicos casos, sino que hay "muchísimos pueblos afectados en la provincia".

Al respecto, ha dicho que no les ha quedado más remedio que acudir a las puertas de la Junta de Andalucía, que es "la administración responsable de velar por la calidad en el servicio", y protestar para ver, "si entre todos", es posible "tener un servicio eléctrico estable y de calidad", como merece la ciudadanía "en pleno siglo XXI".

Requena ha indicado que las consecuencias de los microcortes "son muy graves", especialmente para sectores como el comercio y la hostelería, que "pierden productos y clientes", como las fábricas o los bancos, que "no pueden dar un servicio adecuado". También hay personas enfermas, conectadas a aparatos eléctricos, que padecen esta situación.

Además, se ha preguntado "qué empresas van a querer instalarse en estos municipios" si no tienen un buen suministro eléctrico. "Ya se ha colmado el vaso", ha recalcado el alcalde.