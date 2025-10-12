El PSOE de Jaén exige a la Junta que meta en Presupuestos de 2026 el arreglo integral de la A-319

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que incluya en los Presupuestos de 2026 una partida para "el arreglo integral de la A- 319". El parlamentario socialista Jacinto Viedma ha indicado que esta carretera es puerta de entrada al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, discurre por dos Municipios Turísticos, como son Cazorla y La Iruela, y, sin embargo, presenta "un estado lamentable fruto de la dejadez y la ausencia de inversiones de la Junta de Andalucía después de siete años del PP", ha criticado Viedma.

En una nota de prensa, el parlamentario socialista ha explicado que esta petición se va a formular a través de una Proposición no de Ley en la Comisión de Fomento, por lo que el PP "tendrá que retratarse una vez más" y demostrar "si defiende a la provincia y, en este caso, al Parque Natural, "o si por el contrario hace como siempre: tapar las vergüenzas de Juanma Moreno con nuestra tierra".

La iniciativa que se va a debatir en la Cámara andaluza también contempla otra reivindicación, que es la elaboración de un Plan Estratégico para la mejora de las carreteras titularidad de la Junta en este Parque Natural.

"Estamos hablando del Parque Natural más grande de España y del segundo de Europa. Es una vergüenza que Juanma Moreno tenga sus carreteras abandonadas, dando una pésima imagen a los turistas que nos visitan cada día y ofreciendo a los vecinos y vecinas de la comarca unas comunicaciones de segunda categoría, donde la seguridad vial está cada vez más en entredicho", ha argumentado.

Finalmente, Viedma ha incidido en que el sector turístico está haciendo un importante esfuerzo para aumentar su competitividad y que además hay una apuesta del Gobierno de España y de la Diputación de Jaén con recursos encima de la mesa para profundizar en ese camino. "Lo que no puede ser es que esta ambición y este esfuerzo se vean dilapidados por la indolencia de la Junta de Andalucía, que es incapaz de mantener sus carreteras en condiciones", ha apostillado.