PSOE de Jaén exige al PP que pida perdón por "el bochorno" del caso Matinsreg sobre facturas falsas en el Ayuntamiento

Archivo - Víctor Torres en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido al PP que pida perdón a la ciudadanía por "el bochorno" del caso Matinsreg, sobre facturas falsas por valor de 3,4 millones de euros cobradas al Ayuntamiento de la capital en 2013, durante la etapa de gobierno 'popular'.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el secretario de Organización, Víctor Torres, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en la que se condena, entre otros, al exconcejal del PP Manuel del Moral.

"El PP de Jaén está callado porque sabe que son el partido podrido y que esta nueva sentencia viene a corroborarlo. Matinsreg fue el atraco en toda regla que sufrieron los vecinos de la capital por culpa de un gobierno del PP nefasto en el control de los fondos públicos", ha afirmado Torres.

En este sentido, ha señalado que "hubo un desfalco de 3,5 millones de euros, con un concejal del PP condenado a cuatro años de cárcel por el Supremo, con una trama corrupta que inflaba las facturas para pagar el cloro como si fuera champán francés y con un absoluto descontrol en la gestión de los servicios públicos".

El dirigente socialista ha dicho que las responsabilidades penales han quedado claras apuntando al concejal del PP, pero "también están las responsabilidades políticas, que "se concentran claramente en los gobiernos municipales del PP".

"Con un modus operandi que siempre se ha caracterizado por el deterioro y destrucción de los servicios públicos, por el despilfarro de las arcas municipales y el beneficio para el negocio privado", ha añadido.

Al respecto, ha subrayado que "es tiempo de que el PP reconozca lo ocurrido, que admita su responsabilidad política y que pida perdón", como también es tiempo de "recuperar el dinero robado" y que éste se pueda invertir "en un bien público", como espera el alcalde, Julio Millán.

"Lo único que está claro es que con Julio Millán y su equipo de gobierno, han vuelto al Ayuntamiento la decencia, el rigor en la gestión, el control de los fondos públicos y la defensa del interés general. Los vecinos y vecinas de la capital saben que ahora sí pueden estar tranquilos", ha concluido Torres.