El PSOE de Jaén lamenta que la política industrial de la Junta en la provincia "ni está ni se la espera"

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado este viernes que la Junta de Andalucía "no desarrolle" una política industrial necesaria para la provincia: "Ni está ni se la espera".

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario socialista Víctor Torres, quien ha afirmado que, en casi siete años de gobierno del PP "no ha habido ni un solo proyecto industrial destacado" para el territorio jiennense.

En este sentido, ha calificado como "engañosa la supuesta política industrial" del Ejecutivo andaluza, al tiempo que ha considerado que, "si la provincia de Jaén está avanzando industrialmente, es gracias al Gobierno de España", con proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex).

"Las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia están permitiendo ser un imán para empresas tecnológicas e industriales que se nutrirán de este centro de innovación y experimentación del Ministerio de Defensa", ha afirmado Torres.

Frente a ello, ha criticado que la Junta de Andalucía "no tenga políticas industriales claras" y se ha referido a "proyectos abandonados", como el Área Logística de Andújar, que ha sido "completamente desplazada" tras el inicio de los trámites para declarar de interés autonómico del Área Logística de Bailén.

"La Junta solo sabe prometer, pero no cumple nunca. A Andújar se le prometió un despegue industrial que se ha esfumado en apenas dos años desde que el Partido Popular gobierna en el municipio, una más de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla y del PP", ha dicho.

Igualmente, el parlamentario se ha referido a Linares como "otra de las ciudades que sufren las falsas promesas" de los 'populares', con un puerto seco que "es un monumento al abandono y a la desidia" del Gobierno autonómico.

"Una infraestructura que es fundamental para Linares y un proyecto estratégico para las mercancías en la provincia de Jaén al que la Junta no ha considerado introducir un solo euro. Una muestra más de la dejadez de la Junta de Andalucía con la industria y la provincia de Jaén" ha concluido.