El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en un reparto electoral en el municipio de Arjona. - PSOE DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha llamado este miércoles 25 a la "movilización masiva" de las mujeres el próximo domingo, 29 de noviembre, la jornada en la que se producirá la cita electoral, "para frenar a la derecha en las urnas". "España no se puede permitir un Gobierno machista y negacionista", ha aseverado en un reparto electoral en Arjona.

Según ha precisado la formación a través de un comunicado, Latorre ha advertido de que "por primera vez en la historia democrática de España existe la posibilidad de que la ultraderecha campe a sus anchas por el Gobierno a tomar decisiones y a legislar en contra de los derechos y las libertades de las mujeres".

Asimismo, el secretario general ha añadido que las mujeres "pueden parar esto" con su voto el próximo domingo. "Desde el PSOE queremos seguir avanzando en derechos y libertades, desde la alegría y la esperanza de un Gobierno progresista. Por eso el domingo hay que votar al PSOE", ha apostillado.

Al hilo, el líder socialista ha indicado que "sólo quedan cuatro días" y que "si algo ha quedado claro en esta campaña es que las mujeres tiene mucho que decir en estas elecciones". "Pido una movilización masiva, que todas las mujeres salgan a votar y que voten al PSOE. Tenemos razones más que suficientes para apoyar a un Gobierno progresista que tanto ha hecho para defender los derechos y libertades de las mujeres", ha sostenido.

En este sentido, ha concretado que actualmente "hay más mujeres trabajando que nunca en la historia de nuestro país, se ha subido el salario mínimo interprofesional hasta los 1.286 euros y se han incrementado los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género". "A partir del 29 de noviembre, tenemos que seguir avanzando y eso sólo será posible si hay una movilización masiva de las mujeres con un voto progresista al PSOE", ha concluido.