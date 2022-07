El PSOE de Jaén reafirma su "compromiso con la juventud" con el tercer plan de la Diputación en esta materia

JAÉN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha destacado que el III Plan de la Juventud aprobado por la Diputación lleva su "sello indiscutible" y "viene a reafirmar el compromiso de este partido con la juventud jiennense, con su desarrollo, sus necesidades y su bienestar".

Así se ha puesto de relieve este martes en la reunión que responsables Juventudes Socialistas de Jaén, encabezados por su secretario general, Lázaro Martínez, han mantenido con la diputada de Juventud, Pilar Lara.

En el encuentro, han señalado la importancia del citado documento aprobado recientemente por la Administración provincial y que va a trazar las líneas estratégicas de los próximos años "para conseguir que la juventud de los 97 municipios vea satisfechas sus necesidades".

Lara ha aludido a la "apuesta decidida" de la Diputación por las políticas de juventud y ha subrayado que la puesta en marcha de este nuevo plan tiene el objetivo de "auspiciar el bienestar de la juventud jiennense desde todos los puntos de vista" y que por ello contempla medidas transversales aplicadas "a todas las áreas" de esta institución.

"El PSOE no se olvida de nuestra gente joven, que son presente y futuro y, por eso, les escuchamos, apoyamos y luchamos junto a ellos, poniendo las herramientas que tenemos desde la Diputación, teniendo en cuenta que no es competencia directa nuestra, sino de la Junta de Andalucía, que no la está ejerciendo", ha afirmado.

La responsable socialista ha desgranado algunos de los ejes de fundamentales de este plan, como los recursos que se van a destinar a los municipios y en los que se incluye la financiación específica para el fomento de la atención con personal técnico y cualificado.

En este punto, ha valorado el impulso que ya se ha dado desde la Diputación a este asunto "con el éxito de la convocatoria de subvenciones para incorporar a este tipo de profesionales en los municipios".

También ha resaltado el eje denominado 'Jaén, yo me quedo', con programas destinados "a favorecer el arraigo y contribuir al reto demográfico, apoyando el emprendimiento y potenciando las oportunidades de vivir y trabajar en nuestros pueblos".

Igualmente, se creará "un órgano con autoridad política que velará por la concreción de estas políticas de juventud" y se apostará por la innovación y por la participación, constituyéndose foros que promoverán "la participación de forma activa de la gente joven".

Lara ha lamentado que esa necesidad de comprometerse con los jóvenes "es algo que ha olvidado el PP de Andalucía, que ha relegado a la juventud a un papel menor" y desde la Junta, por ejemplo se han "suprimido y recortado planes de empleo".

Ha afeado, además, que "se haya aislado de forma escandalosa el trabajo que venía haciendo el Instituto Andaluz de la Juventud, que ahora tiene un papel testimonial cuando hasta hace pocos años era un actor completamente implicado en el devenir de la juventud andaluza".

Junto a ello, ha criticado que el Consejo Andaluz de la Juventud "no se haya convocado desde 2018" y que la Junta "todavía no ha puesto en marcha el Bono del Alquiler Joven". "Cuánto tiempo va a tener que esperar la juventud de nuestra provincia para acceder a esta ayuda", ha preguntado.

"INDOLENCIA" DE LA JUNTA

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén ha comparado el "compromiso" de la Diputación con la "indolencia" de la Junta de Andalucía. "El plan de juventud de Moreno Bonilla sigue siendo el mismo: ninguno, inexistente, sólo fuegos artificiales y marketing, nula apuesta durante tres años y medio", ha declarado.

Martínez ha añadido que el único plan de empleo con carácter general que aprobó la Junta "supuso un recorte de casi 3,7 millones de euros para la contratación de jóvenes". A ello ha sumado que el plan que acaban de anunciar "deja fuera a un importante número de jóvenes, porque deja fuera a los que se han formado en la universidad", de manera que es "insuficiente".

Además, ha reprochado a Moreno la "paralización" del Bono de Alquiler Joven, que fue aprobado en enero por el Gobierno de España, que en el mes de abril le transfirió el dinero a la Junta de Andalucía. Sin embargo, sigue se sigue "sin tener noticias, ni excusa, ni justificación alguna".

"Estamos hablando de 250 euros que ya están percibiendo los jóvenes de Valencia o Cataluña, por ejemplo. Andalucía tiene los fondos transferidos desde abril pero a Moreno Bonilla le da igual. Para Moreno Bonilla es calderilla lo que para los jóvenes es absolutamente necesario para un acceso digno a una vivienda", ha dicho, no sin instar a la Junta "a poner en marcha de una vez por todas" la convocatoria de estas ayudas.

DATOS

Finalmente, el responsable de JSA-Jaén ha considerado que "los datos dejan desnudo a Moreno Bonilla y respaldan al Gobierno de Pedro Sánchez", con más de 20 millones de ocupados en España y con 1,4 millones de contrataciones indefinidas en junio", fruto, a su juicio, "de una política y una reforma laboral rechazada por el PP".

También ha destacado la cifra récord de 2.200 millones de euros para becas y ha valorado especialmente la nueva medida de los 100 euros adicionales en las becas de los estudiantes a partir de 16 años.