El PSOE de Jaén reclama un cambio de rumbo en Bailén y contrapone las ayudas de Gobierno y Diputación a las de la Junta

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el Comité Comarcal Noroeste. - PSOE DE JAÉN

BAILÉN (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha reclamado un "cambio de rumbo" en Bailén y ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España y de la Diputación de Jaén con la comarca Noroeste. En concreto, sus municipios han recibido "más de 40 millones de euros" y "1,7 millones de euros", respectivamente, para paliar los daños ocasionados por las borrascas, ayudar a los agricultores y reparar las infraestructuras afectadas. Una respuesta que, ha contrapuesto, contrasta con la de la Junta, de la que "apenas si hemos tenido respuestas". En este sentido, ha afeado que, "con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros, sólo ha destinado 1,4 millones a esta comarca".

"Con un presupuesto 125 veces menor, la Diputación ha puesto más dinero que la Junta", ha comparado. Latorre ha hecho estas declaraciones en Bailén, donde se ha celebrado el Comité Comarcal Noroeste, en el que se han abordado las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027. Una cita que el PSOE afronta "con mucha ilusión para ser la fuerza mayoritaria" y poder llevar su "sello socialista" a la gestión de los ayuntamientos. "No es lo mismo un Gobierno que otro; no es lo mismo PSOE que PP. Nosotros tenemos un compromiso con Bailén y con la comarca que se ve y se nota", ha recalcado.

En el ámbito local, ha señalado que Bailén "es un municipio clave y estratégico para el PSOE de Jaén" y ha defendido que su Ayuntamiento "necesita un cambio de rumbo", porque está "perdiendo oportunidades". En este sentido, se ha referido a una gestión municipal que presenta, a su juicio, "carencias evidentes", entre ellas "la suciedad, la falta de mantenimiento y la ausencia de actuaciones de arreglo y conservación de los parques infantiles".

A esto ha sumado el "incumplimiento", a su juicio, de los compromisos de la Junta de Andalucía con Bailén en materia de estrategias industriales. En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz se comprometió a impulsar "grandes estrategias industriales con la ciudad" que, "después de todos estos años, ni están ni se le esperan".

"Este cambio de rumbo en Bailén va a venir de la mano del PSOE, que está haciendo un buen trabajo en la oposición, con su nueva portavoz, Begoña García, y con todos los compañeros, que están preparando un proyecto de futuro reconocible, interesante y fuerte; un proyecto sensato que sea el que Bailén se merece", ha argumentado.