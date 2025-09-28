El PSOE de Jaén reclama a la Junta que "defienda" los puestos de trabajo en la empresa Digitex

Archivo - El parlamentario andaluz del PSOE por Jaén Víctor Torres insta a la Junta a actuar ante el despido de trabajadores en la empresa Digitex. - PSOE-A - Archivo

LA CAROLINA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha reclamado a la Junta de Andalucía "que intervenga y defienda los puestos de trabajo en la empresa Digitex, del grupo Konecta, en La Carolina (Jaén), donde han sido despedidas 13 personas, 12 de ellas mujeres".

Según ha informado el PSOE en una nota, los socialistas plantean tal exigencia a la Junta a través de una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz, en la que piden al Gobierno andaluz del PP "que muestre su rechazo a estos despidos y que coordine, junto al Ayuntamiento de La Carolina, una intermediación institucional y laboral con la empresa para negociar una alternativa laboral".

Además, solicitan a la Consejería de Empleo "recursos y políticas públicas que permitan la viabilidad y estabilidad de la empresa, así como en consecuencia el mantenimiento del empleo". En última instancia, los socialistas instan a la Junta en su PNL a que "revise si Digitex o el Grupo Konecta han percibido ayudas públicas en los últimos años, y "estudiar en ese caso si se dan las causas para incoar los correspondientes expedientes de reintegro".

A este respecto, el parlamentario andaluz del PSOE por Jaén Víctor Torres ha opinado que la Junta de Andalucía "no debe ponerse de perfil ante situaciones de este tipo", considerando que "su obligación es actuar para intentar frenar lo que parece ser un ERE encubierto, motivado por la voluntad de despedir arbitrariamente a trabajadoras por su antigüedad o su actividad reivindicativa y sindical".

En este sentido, ha explicado que "las cartas de despido hablan de que no hay actividad suficiente, pero la realidad es que las personas despedidas llevaban adscritas a servicios estables durante mucho tiempo y acababan de ser trasladadas a un servicio poco fiable, en cuanto a volumen de trabajo", concluyendo Torres que "blanco y en botella: estaban fabricando el despido".

El parlamentario socialista ha recalcado que, "ni la Junta, ni el Ayuntamiento pueden quedarse de brazos cruzados mientras Konecta potencia sus servicios en otras ciudades de España en detrimento de La Carolina", cuando, además, "hay claras opciones de poder reubicar a estas trabajadoras en otros servicios", y ha recordado que "en 2019, con un Ayuntamiento socialista en La Carolina, se logró frenar un ERE más agresivo emprendido por este grupo", lo que evidencia que "hace falta voluntad y por ahora no la vemos, ni en la Junta, ni en el Ayuntamiento", ha lamentado.