El PSOE de Jaén traslada su apoyo el 1 de mayo y reivindica los "avances" laborales con gobiernos socialistas

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha trasladado este martes su apoyo a la manifestación del 1 de Mayo convocada por los sindicatos UGT y CCOO, al tiempo que ha reivindicado los "avances" que en materia laboral se han dado en los últios años con gobiernos socialistas.

"Los socialistas siempre estamos del lado de los trabajadores y trabajadoras, es nuestro espacio natural, defendiendo más derechos, más y mejores empleos y más y mejores salarios", ha afirmado el secretario general, Juan Latorre.

Así lo ha indicado en la reunión que ha mantenido con los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Manuel Salazar y Silvia de la Torre, en el marco de los encuentros que están manteniendo con diversas entidades para presentar el manifiesto y las movilizaciones por el 1 de mayo.

'Proteger lo conquistado, ganar futuro' es el lema elegido en esta ocasión y, en el caso de la capital jiennense, la manifestación está prevista a las 11,30 horas desde de la plaza de la Constitución.

El secretario general del PSOE ha advertido que "no es lo mismo que haya un gobierno socialista a que haya un Gobierno del PP" y ha comparado los avances registrados en estos años con las etapas de la derecha, en las que se generaba "más temporalidad, más precariedad, peores salarios y menos derechos laborales".

"A pesar de las dificultades, tenemos un Gobierno socialista en España que ha mejorado la situación de los trabajadores y de las trabajadoras, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, con una subida de más del 60 por ciento del salario mínimo, con cifras también récord de contratación indefinida y con incremento de las pensiones", ha explicado.

Tras apuntar que se está "trabajando también en la reducción de la jornada laboral", Latorre ha destacado que todas estas medidas están permitiendo que los trabajadores "tengan más y mejores y derechos".

Ha añadido que se podrían complementar con las de la Junta de Andalucía, "pero, desgraciadamente, hay un Gobierno andaluz de Juanma Moreno que ha recortado en planes de empleo, en ayudas a las empresas y del que no sabemos nada sobre reindustrialización". En este sentido, ha considerado que también será una jornada para reivindicar que gobiernos como el andaluz "también tienen que poner medidas para mejorar la situación de los trabajadores".

LLAMAMIENTO INTERNACIONALISTA

Por su parte, el secretario general de UGT-Jaén ha afirmado que este año la manifestación cuenta con "un llamamiento muy internacionalista", puesto que a la situación por el conflicto en Ucrania y el genocidio de Gaza "se añade la política desastrosa de Trump" que puede "repercutir en Jaén con los aranceles al aceite".

Salazar ha valorado, en cualquier caso, que la reforma laboral en España "sigue dando sus frutos" con el descenso de la temporalidad y destacó los acuerdos sobre pensiones, que han permitido a los pensionistas aumentar su poder adquisitivo, en lo que consideró "uno de los logros más importantes de los últimos años". Igualmente, ha aludido a la subida del salario mínimo, que "ha permitido bajar en la provincia la brecha entre salarios".

"Hay deberes cumplidos, pero todavía nos queda mucho, como el problema de la vivienda, que afecta principalmente a los jóvenes. Todas las administraciones deben hacer una política de vivienda que supere las trabas para el acceso a una residencia", ha comentado.

LOS DERECHOS NO CAEN DEL CIELO

La secretaria general de CCOO-Jaén se ha referido, asimismo, a la situación internacional y a la existencia de "una guerra ideológica donde se está atacando nuestro modelo de sociedad, nuestro pilar más básico de derechos sociales y el Estado de Bienestar".

"Salimos a la calle a defender el modelo de sociedad en que creemos, basado en la igualdad, la justicia social y la democracia", ha subrayado, no si alertar de que "los derechos no caen del cielo" y se pueden perder si no se defienden.

Además, ha resataltado los logros conseguidos en los últimos años, fruto de las políticas del Gobierno de España "siguiendo lo que demandábamos los sindicatos". Como ejemplo, ha hablado de la subida del salario mínimo y la reforma laboral, que "ha dado más estabilidad". "Tenemos más cotizantes que nunca y sigue aumentando la productividad y la balanza comercial", ha apostillado.

De La Torre también se ha detenido en retos futuros, como la reducción de la jornada laboral, "que tiene que ser un hecho en los próximos meses", o la necesidad de "acabar con el despido barato y libre", ya que la UE ha dicho que "hay que legislar para adaptar el despido a lo que establece la Carta Social Europea".